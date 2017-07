Lesionado, volante Hudson desfalca Cruzeiro por até seis semanas

Foto: Washington Alves/Cruzeiro

O congestionado departamento médico do Cruzeiro ganhou mais um integrante nessa terça-feira (11). O clube comunicou que o volante Hudson sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita. O período para recuperação do atleta será de quatro a seis semanas. Autor do segundo gol celeste na vitória por 3 a 1, diante do Palmeiras, no último domingo, o jogador se machucou e foi substituído no segundo tempo da partida.

O fato deixou o técnico Mano Menezes com poucas opções no setor para o próximo compromisso da Raposa, contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira (12), às 21h45, na Arena da Baixada, em Curitiba. Isso porque também não vai poder contar com o argentino Ariel Cabral, que cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Lucas Silva foi confirmado no time titular no duelo diante do Furacão. Quem deve voltar à função de ofício é o volante Lucas Romero, que vinha atuando na lateral direita. Isso seria possível com a volta do lateral Ezequiel, que treinou noralmente e está na lista de relacionados divulgada nessa terça.

Com Hudson em tratamento, aumentou o número de jogadores celestes desfalques por lesão. Até então eram sete: Robinho, Rafinha, Manoel, Arrascaeta, Raniel, Dedé e Judivan. Com exceção dos jovens Raniel e Judivan, os demais são figuras carimbadas da equipe titular. Alguns já estão em fase de transição da fisioterapia para a preparação física: Manoel, Raniel e Arrascaeta.

O Cruzeiro ocupa a sétima posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. Uma vitória é fundamental para a equipe colar no grupo que lidera o campeonato. Nessa terça foi realizado o último treinamento antes da viagem para o Paraná. O provável time titular conta com Fábio; Ezequiel, Leo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva e Thiago Neves; Alisson e Rafael Sobis.