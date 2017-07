Jogo Atlético-PR x Cruzeiro AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Atlético-PR x Cruzeiro ao vivo no Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Provável Atlético-PR: Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley, Otávio; Matheus Rossetto, Lucho González, Nikão e Douglas Coutinho; Ederson. Técnico: Fabiano Soares

Provável Cruzeiro: Fábio; Ezequiel (Lucas Romero), Murilo, Leo e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Silva, Lucas Romero (Elber) e Thiago Neves; Alisson e Rafael Sobis. Técnico: Mano Menezes

Furacão sob nova direção - As quatro partidas sem vencer resultaram na demissão do técnico Eduardo Baptista na última segunda-feira. As derrotas no mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores pesaram contra o treinador. Nesta terça, a diretoria do clube surpreendeu e anunciou Fabiano Soares como substituto.

Foto: Marco Oliveira/Site Oficial Atlético-PR

A porta de saída é serventia da casa - Junto com o ex-treinador Eduardo Baptista, deixaram o clube nos últimos dias o gerente Paulo Autuori. Além deles, três jogadores: Carlos Alberto, Grafite e Luis Henrique.

Na seca - O clube paranaense não vence há quatro jogos somando todas as competições.

Problemas celestes no meio-campo - Mano Menezes não poderá contar tão cedo com o volante Hudson. O jogador se lesionou no último domingo, durante a vitória sobre o Palmeiras, e ficará fora por um período entre quatro e seis semanas. Além de Hudson e Robinho, o Cruzeiro também já tem outra baixa confirmada no meio-de-campo para o duelo: o argentino Ariel Cabral vai cumprir suspensão.

Henrique e Lucas voltam a jogar juntos, devido aos desfalques do Cruzeiro no meio-campo Foto:Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Vitória que deu moral - Na última rodada a Raposa conseguiu vencer o Palmeiras em casa por 3 a 1 e visa uma nova vitória para se aproximar da zona de classificação à Liberta: o Cruzeiro é o atual 7º colocado, com 17 pontos.