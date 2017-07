Mano Menezes reconhece evolução tática do Cruzeiro após triunfo: “Nossa melhor atuação”

(Foto: Geraldo Bubniak/Light Press/Cruzeiro)

Na noite de quarta-feira (12), o Cruzeiro garantiu mais três pontos na tabela ao vencer o Atlético-PR por 2 a 0, na Arena da Baixada. Com a vitória fora de casa, a Raposa chega à quinta colocação do tabela do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. Para o treinador Mano Menezes, a vitória desta quarta-feira marcou a melhor atuação tática da equipe no torneio.

“A meu ver, fizemos nossa melhor atuação no Campeonato Brasileiro, taticamente. É um lugar muito difícil de jogar [Arena da Baixada]. Mesmo com o momento do Atlético, eles foram uma equipe organizada e trabalharam bem a bola, mas o Cruzeiro nunca deixou espaços. Isso é sinal de evolução, me deixa contente. É atrás disso que estamos trabalhando, sabemos que uma hora ia acontecer. O futebol é caprichoso, testa a gente. Hoje, levamos pra casa uma vitória importante, que dá três pontos e nos ajuda a permanecer no grupo da frente”, afirmou.

Com o triunfo sobre o Furacão, o Cruzeiro dorme no Brasileiro na quinta colocação, podendo perder uma posição em caso de vitória do Sport sobre a Chapecoense nesta quinta (13). Analisando a vitória em entrevista pós-jogo, o treinador da Raposa teceu diversos elogios à maior maturidade apresentada pela equipe cruzeirense. Mano ainda aproveitou para falar sobre a melhora no rendimento do setor defensivo da equipe, que vinha sendo contestado após algumas fracas atuações.

“Tivemos mais maturidade para saber enfrentar os diferentes momentos de um jogo. Sempre digo que jogos grandes têm momentos nossos assim como momentos do adversário. O Cruzeiro melhorou nisso, está mais sólido defensivamente. Nos últimos dois jogos, só tomamos um gol; estávamos trabalhando para estancar os gols que estávamos sofrendo. Voltamos a ser aquela defesa do começo de campeonato. A equipe vai ficando mais segura”, completou.

O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Flamengo, no próximo domingo (16). Em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Raposa recebe o Rubro-Negro no Mineirão, às 16h.