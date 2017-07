Mano Menezes explica ausências de Ramón Ábila e Ezequiel entre os titulares

Com 16 gols, Ábila é o artilheiro do Cruzeiro no ano (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

De nome de peso ao ostracismo dos últimos jogos. Essa tem sido a realidade de Ramón Ábila no Cruzeiro. Artilheiro da equipe no ano, com 14 gols, o camisa 9 celeste vem amargando a condição de reserva no time montado por Mano Menezes, fato que o gerou insatisfação por parte do atleta. Em coletiva realizada na tarde dessa sexta-feira (14), o técnico celeste justificou a ausência do goleador. A equipe enfrenta o Flamengo, no próximo domingo (16), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O desacerto entre Cruzeiro e Huracán, da Argentina, pelo não pagamento do jogador, e posteriormente a pressão judicial envolvendo a Fifa, tem forçado a Raposa a definir sobre o futuro de Ábila. Nesta semana, o atacante foi cogitado para defender o Boca Juniors. Entretanto, as condições estabelecidas pelos Xeniezes não foram suficientes para agradar a diretoria celeste.

Mano Menezes apontou a situação para justificar a não escolha pelo argentino nos últimos jogos. “Vejo como uma questão interna, pelo respeito que se tem que ter por tudo. A não utilização dele tem relação com o fato que está se decidindo [possível negociação para defender o Boca]. Não é porque ele deixou de ser opção, muito pelo contrário”, revelou.

O comandante celeste ainda garantiu a volta do jogador caso a negociação não se concretize e ainda exaltou a regularidade do atleta. “Se as coisas permanecerem como estão, será útil. É um jogador que faz um gol a cada dois jogos em média. A gente não desperdiça um jogador como esse”, disse.

Outro que não tem atuado é o lateral Ezequiel, porém por falta de condição física. O atleta está em fase de recuperação de uma pubalgia e, segundo Mano, é necessário cautela, uma vez que ele ainda sente dores na região. Diante disso, ele só deve voltar à titularidade na partida diante do Fluminense, na próxima quinta-feira (20). Enquanto isso, Lucas Romero continua cumprindo a função em campo.

“Fizemos uma programação de utilização do Ezequiel de semana em semana em função das dores pubianas e do tempo de recuperação. A ideia de ter levado ele para o jogo contra o Atlético-PR não era ideia de utilização em função do tipo de gramado, mais duro, e que não era o ideal para a situação específica do Ezequiel. A ideia inicial era manter Romero como lateral, mas poderia ter necessidade de utilizar um outro jogador em função do jogo. Vamos agora reavaliar cada passo. Talvez o ideal seja não jogar agora, mas na quinta-feira que vem, contra o Fluminense, para tê-lo na Copa do Brasil”, revelou.

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam neste domingo (16), às 16h, no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é direto pela parte de cima da tabela. Com o mesmo número de vitórias, o Rubro Negro tem três pontos de vantagem, 23 contra 20. Com um triunfo, o clube mineiro ultrapassará o carioca na tabela. O jogo ainda reserva o encontro entre a torcida celeste e Éverton Ribeiro, bicampeão nacional com o clube em 2013 e 2014, agora vestindo a camisa do adversário.