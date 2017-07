Jogo Cruzeiro x Flamengo AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Torcedor, Cruzeiro e Flamengo jogam logo mais, no Mineirão, e você vem conosco. Até lá!!!

Na quarta-feira (19) às 21h45, o Rubro-Negro receberá o Palmeiras na Ilha do Urubu. Já na quinta-feira (20) às 19h30, a Raposa enfrentará o Fluminense no Giulite Coutinho.

REFORÇO?

Nas próximas horas, o Flamengo pode acertar a contratação do goleiro da Seleção, Diego Alves, junto ao Valencia-ESP.

FALA, MANO!

"Ninguém conseguiu explicar ainda ou ninguém conseguiu realizar isso (parar o Corinthians). Tirar da teoria e colocar na prática. Porque o Corinthians ainda não perdeu. Mas está todo mundo torcendo para o Renato Portaluppi ter razão (risos). Vocês sabem que ele deu uma declaração ótima para todo mundo, menos para o Corinthians (na quinta-feira). Vamos torcer para que ele tenha razão e que o Corinthians canse um pouco, que não consiga manter essa performance. Se conseguir, é mérito deles".

Torcida contra o líder!

Mesmo 16 pontos atrás do Corinthians, Mano Menezes ainda pensa que o Cruzeiro pode ser campeão. Por causa disso, o treinador da Raposa concordou com a afirmação de Renato Gaúcho, de que o Timão irá ''despencar'' e assim, a disputa pelo título ficará entre seus perseguidores.

E AÍ, DIEGO?

"Não parei para pensar nisso (alcançar o Corinthians) nesse momento. Temos de fazer o nosso campeonato. Obviamente, acaba sendo natural falar sobre o Corinthians. Depois de todos os jogos, as equipes, ganhando ou perdendo, estão sempre falando do Corinthians, mas eu sinceramente não estou preocupado em como parar o Corinthians. Temos de pensar no nosso desempenho, em vencer as partidas. E acho que isso é o mais importante. É dessa forma que estamos pensando neste momento".

Foco no próximo jogo!

A derrota para o Grêmio foi uma ducha de água fria na moral rubro-negra pela disputa do título. Porém, o tropeço do Timão contra o Atlético-PR pode recolocar o Flamengo na briga. Para o meia Diego, a disputa pelo título tem que ficar em segundo plano e o foco tem que ser somente no Cruzeiro.

ÚLTIMA RODADA!

Na última rodada, o Cruzeiro venceu o Atlético-PR por 2 a 0 na Arena da Baixada. Já o Flamengo perdeu a primeira na Ilha do Urubu, para o Grêmio, por 1 a 0.

Lutando por uma vaga no G-4, o Cruzeiro, 6º colocado, com 20 pontos, receberá o Flamengo, 4º colocado, com 23 pontos no Mineirão. Em caso de vitória da Raposa, as equipes trocarão de posição, enquanto caso dê vitória do Rubro-Negro, a equipe carioca voltará a sonhar com o título após o tropeço do líder Corinthians.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe NA VAVEL Brasil os principais lances, ao vivo, do jogo Cruzeiro x Flamengo no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique conosco!