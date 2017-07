Jogadores do Cruzeiro elogiam atuação da equipe em empate com Flamengo

Fotos: Maurício Farias/Cruzeiro

Na tarde deste domingo (16), Cruzeiro e Flamengo mostraram porque estão brigando na parte de cima da tabela. Os adversários proporcionaram um jogo muito emocionante e tático ao mesmo tempo, cada um com sua estratégia, tentando chegar ao mesmo objetivo: a vitória. Ela não aconteceu. Mas não por isso os jogadores ficaram decepcionados. Alisson, que vem tendo uma boa sequência no time titular, elogiou a criação do time azul no jogo e parabenizou os companheiros.

“Criamos bastante. Infelizmente não conseguimos fazer o primeiro gol, para sair na frente, mas conseguimos buscar o empate. Tivemos chance de buscar a virada, mas infelizmente não deu. Mas pelo jogo que nós fizemos, pelo que criamos durante toda a partida, estamos de parabéns”, disse.

Sobis não estará em campo contra o Fluminense na próxima rodada (Fotos: Maurício Farias/Cruzeiro)

Outro jogador a comentar a partida pelo lado celeste foi Rafael Sobis. O atleta esteve envolvido em um lance que poderia ter resultado no segundo gol da equipe, mas o atacante Sassá não tocou a bola. Sobis brincou dizendo que o lance faz parte do futebol e que o time celeste merecia ter vencido.

"Faz parte, o Sassá não viu. Ele estava com confiança e chutou no gol. Mas foi um jogo bom, o time jogou bem. Acho que merecíamos ter ganhado! Tivemos menos a bola, mas mais chances de gol”, afirmou o atacante, que recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá jogar diante do Fluminense na próxima rodada.

Sassá entrou e empatou o jogo para o Cruzeiro. (Foto: Maurício Farias/Cruzeiro)

Quem também citou Sassá foi Diogo Barbosa. O lateral foi quem deu belo passe para o gol do camisa 99 da Raposa. Diogo fez questão de elogiar o posicionamento do atacante e lembrou dos vários gols marcados por Sassá em sua ex-equipe, o Botafogo, que contou com sua colaboração. Ambos defenderam juntos o clube carioca.

“Conheço a movimentação do Sassá desde quando jogamos juntos no ano passado, pelo Botafogo. Fez vários gols dessa maneira, comigo colocando essas bolas para ele. Ele faz bem essas diagonais, tem uma força extraordinária, então quando ele fez a menção de partir eu pude colocar a bola, pois sabia que ele iria chegar”, finalizou o lateral.