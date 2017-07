Mano Menezes enaltece superação do Cruzeiro em triunfo: "Precisávamos recuperar nossa identidade"

Foto: Maurício Farias/Cruzeiro

Na tarde deste domingo (16), Cruzeiro e Flamengo empataram por 1 a 1 em jogo eletrizante no Mineirão. Com o resultado, a Raposa cai à sétima colocação no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Após a partida, o treinador Mano Menezes fez questão de reconhecer o rendimento da equipe em campo, mas demonstrou ainda não estar completamente satisfeito com as atuações cruzeirenses.

“É atrás desse Cruzeiro que estávamos indo. Precisávamos recuperar a identidade da equipe. Iniciamos o ano assim e num determinado momento perdemos isso. Quando perdemos, não fomos bem. Às vezes são necessários resultados negativos para a gente entender bem. Eles aconteceram e nos mostram que não basta só jogar bem ou fazer três gols. Precisamos ser equilibrados, como hoje”, afirmou.

Em entrevista pós-jogo, Mano ainda falou sobre o 'segredo' por trás da evolução da Raposa em campo. "Melhoramos no entendimento. Treinamos durante uma semana a nossa linha de quatro; nossos laterais melhoraram o posicionamento (estávamos tomando muitos gols com bolas nas costas deles)", completou Mano.

O treinador do Cruzeiro também afirmou que não é hora de pensar no subtituto para a vaga de Rafael Sobis. Suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, o atacante será desfalque da Raposa na próxima quinta, em confronto contra o Fluminense. Ao término da entrevista, Mano ainda declarou que, atualmente, uma de suas grandes preocupações no Cruzeiro é reencontrar a identidade do time.

“Falei, algumas rodadas atrás, que precisamos recuperar a identidade da equipe. Iniciamos o ano assim e, em determinado momento, perdemos isso. Às vezes precisa acontecer resultados negativos para entendermos bem. A mensagem mais dura é a derrota. Não basta jogar bem, fazer três gols, precisamos ser equipe mais equilibrada. Como fomos hoje. Cruzeiro marcou bem, não teve uma bola frontal que o ataque do Flamengo conseguiu concluir. Se o Cruzeiro continuar jogando como está, vai pontuar dentro e fora de casa. Esse é o bom da estabilidade. E vão dar gordura para não conseguir vencer em casa e ficar desesperado”, finalizou o treinador.

O próximo compromisso do Cruzeiro é na quinta-feira (20). Em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Raposa viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense no estádio Giulitte Coutinho.