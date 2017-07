Cruzeiro acerta com zagueiro Digão, e contrato deve ser assinado nesta quarta-feira

Foto: Divulgação

O zagueiro Digão, de 29 anos, assinou sua liberação junto ao Al Sharjah-EAU e está livre para assinar contrato com o Cruzeiro. O jogador está se encaminhando para Belo Horizonte (MG), onde irá se encontrar com a diretoria cruzeirense. O defensor realizará exames médicos e pode assinar contrato nesta quarta-feira (19) por três temporadas.

Digão viria para suprir as seguidas carências na defesa celeste. Atualmente, a dupla de zaga é formada por Léo e Murilo. Anteriormente, o equatoriano Caicedo era titular, mas devido a problemas pessoais que afetaram seu desempenho em campo, o jogador perdeu espaço. Dedé não joga há um bom tempo devido a um edema ósseo no joelho direito e não tem prazo de retorno. Já Manoel foi liberado pelo departamento médico e entregue à preparação física.

Digão não atua desde 13 de maio, quando o Al Sharjah encerrou sua participação na Liga UAE 2016/17 contra o Dibba Al Fujairah, empatando por 2 a 2. Na última temporada, Digão atuou em todos os 26 jogos.

Revelado pelo Fluminense, Digão foi campeão brasileiro em 2010 e 2012, e carioca em 2012. Esses dois últimos conquistados com o meia Thiago Neves, atualmente no Cruzeiro. Além da parceria no tricolor das Laranjeiras, ambos também atuaram juntos no Al-Hilal-EAU.