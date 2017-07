Reforço na área: Cruzeiro oficializa zagueiro Digão para um vínculo de três temporadas

Foto: Divulgação/Al Hilal

A zaga do Cruzeiro tem um novo reforço para a sequência da temporada. Na tarde desta quarta-feira (19), o clube celeste anunciou o acerto com o defensor Digão, que estava no Al Sharjah, dos Emirados Árabes. O jogador tem 29 anos, chega à equipe para um vínculo de três temporadas e vestirá a camisa de número 28. A apresentação do atleta está agendada para a manhã desta quinta (20), às 10h30, na Toca da Raposa II.

Rodrigo Junior Paula Silva, ou Digão, como é conhecido, foi revelado nas categorias de base do Fluminense em 2009, clube no qual permaneceu até 2013. Pelo tricolor carioca, o zagueiro foi bicampeão brasileiro com as conquistas de 2010 e 2012. Depois, transferiu-se para o Al Hilal, da Arábia Saudita, time pelo qual jogou de 2014 a 2016. Ainda no futebol internacional, teve uma passagem pelo Al Sharjah, dos Emirados Árabes, de onde saiu para agora vestir a camisa celeste.

No Fluminense e no Al Hilal, Digão jogou ao lado de Thiago Neves, velho conhecido que ele reencontrará no Cruzeiro. O meia chegou à Raposa para esta temporada e é o artilheiro da equipe no Brasileirão. Uma curiosidade é que, quando jogaram juntos nesses times citados, levantaram troféus pelos dois.

A única equipe que Digão defendeu no Brasil foi o Fluminense (Foto: LatinContent WO/Getty Images)

Digão chega ao Cruzeiro em uma boa fase da zaga celeste, situação diferente de semanas atrás. A defesa da Raposa chegou a tomar seis gols em dois jogos, contra Palmeiras e Atlético-MG, o que desagradou ao torcedor do time. Isso gerou protestos da torcida à zaga da equipe, principalmente aos jogadores Léo e Caicedo. O primeiro segue como titular, agora ao lado do jovem Murilo, e o segundo foi emprestado ao Barcelona de Guayaquil nesta quarta.

+ Cruzeiro empresta zagueiro Caicedo ao Barcelona de Guayaquil, do Equador

O elenco do Cruzeiro tem os zagueiros Léo, Murilo (ambos titulares atualmente), Arthur, Manoel (retornando de lesão) e Dedé (machucado). No Brasileirão, a equipe sofreu 14 gols em 14 jogos, média de um tento por partida. A Raposa tem a quarta zaga menos vazada, atrás de Corinthians (7), Santos/Flamengo (10) e Botafogo (13).

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Rodrigo Junior Paula Silva (Digão)

Posição: Zagueiro

Data de nascimento: 07/05/1988 - (29 anos)

Local de nascimento: Duque de Caxias (RJ)

Altura: 1,87m

Peso: 85kg

Carreira: Fluminense (2003 a 2008 – base; 2009 a 2013 profissional); Al Hilal-SAU (2014 a 2016); Sharjah – EAU (2016 a 2017); Cruzeiro (desde julho de 2017)

Títulos: Campeonato Brasileiro (2010 e 2012); Campeonato Carioca (2012); Copa do Rei (2014/15); Super Copa Árabe (2015)