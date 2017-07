Mano Menezes não confirma, mas deve escalar Sassá na vaga de Sobis para jogo contra Fluminense

Mano indicou que Sassá deve ser titular diante do Fluminense, no Rio de Janeiro. (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Com dois desafios longe de sua torcida nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, de Mano Menezes, vai ter mudanças no time titular. Diante do Fluminense, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (20), o atacante Rafael Sobis, suspenso pelo terceiro amarelo não joga. Para o duelo, o técnico indicou que Sassá, autor do gol de empate diante do Flamengo, no Mineirão, pode ser o substituto, em coletiva na Toca da Raposa.

“Pelo que vocês tem visto ultimamente existe uma boa possibilidade do Sassá ser escolhido. Provavelmente será o Sassá [que substituirá Sóbis], temos que apenas ver algumas questões de desgaste de outros jogadores, como no caso do Alisson, para decidir isso”, comentou Mano Menezes, indicando o substituto para o camisa 7.

Mano terá a volta de alguns titulares para o jogo diante do Avaí. (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

O comandante falou dos perigos de jogar contra o Fluminense, no estádio Giulite Coutinho. Mano sabe que enfrentará uma equipe bastante ofensiva.

"Defendo a teoria que temos de ter cuidado contra todos no Brasileiro, em qualquer circunstância você precisa jogar bem para vencer. E as equipes do Abel são tradicionalmente ofensivas. E o atual Fluminense, por contar com muitos garotos, se apresenta ainda mais solto. Jovens são destemidos e atuam de peito aberto. Temos de respeitar, até porque será um estádio em que o adversário manda seus jogos bem. Mas há sempre duas situações. Se eles vão atacar, também darão espaço. Mas você precisa saber aproveitar, não pode ser passivo", disse o treinador celeste.

Posteriormente, Mano Menezes também falou sobre a segunda parte da viagem, especificamente sobre o jogo contra o Avaí, quando ele terá de volta não apenas Rafael Sóbis, como também o zagueiro Manoel e o uruguaio Arrascaeta.

“Nós fizemos um planejamento para os dois jogos, que inclui o acréscimo de três atletas na segunda parte da viagem, a Santa Catarina para enfrentar o Avaí. Um é o Sóbis e os outros são o Manoel e Arrascaeta”, disse Mano Menezes, já pensando em dar rodagem para os atletas vindos do departamento médico, visando a partida eliminatória na Copa do Brasil diante do Palmeiras, no Mineirão, na próxima semana.