Após empate, Mano lamenta: "Poderíamos ter tido uma vantagem maior"

Técnico Mano Menezes em coletiva, após partida no RJ (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Pela 15ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Cruzeiro fizeram um jogo equilibrado. O resultado foi o reflexo do que foi visto em campo. Entretanto, para o técnico celeste Mano Menezes, o placar de 1x1, construído ainda na primeira etapa, com gols de Sassá para a Raposa e Richarlisson pelo Tricolor, poderia ter sido melhor. Na visão do comandante, o ritmo imposto pela equipe abriu a possibilidade de vitória, que acabaria não acontecendo, posteriormente.

"Sempre foi muito difícil jogar aqui, nós sabíamos da dificuldade que seria enfrentada. Mas o primeiro tempo do Cruzeiro me fez acreditar, dentro daquilo que conheço de futebol, que poderíamos ter tido uma vantagem maior", afirmou.

Perguntado sobre a somatória de pontos no decorrer do torneio, Mano foi objetivo. "É claro que jogamos para conquistar os três pontos, mas dentro das dificuldades impostas no campeonato, somar um e fora de casa, é importante, também", comentou.

Agora, o time mineiro concentra suas energias em busca da quinta partida consecutiva sem perder no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário é o Avaí, em partida válida pela 16ª rodada, em Florianópolis, domingo, às 16h.