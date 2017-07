Com elenco rotativo, Cruzeiro aposta nas boas peças e no padrão de jogo para manter regularidade

De acordo com site especializado, Raposa tem o segundo elenco com maior valor de mercado no Brasil (Foto: Geraldo Bubniak/Light Press/Cruzeiro)

Alguns fatores impossibilitam que uma equipe use sempre os mesmos atletas na composição do time titular. Entretanto, geralmente os nomes dos 11 principais estão na ponta da língua do torcedor e até mesmo de quem não acompanha o dia a dia do time. Mas nesta temporada, esse é um fato que não acontece com o Cruzeiro. Contusões, suspensões e falta de adaptação são causas que contribuem para essa realidade muitas das vezes atípica no futebol.

Com seu departamento médico cheio desde o início do ano, Mano Menezes tem hoje um elenco com alta rotatividade na Raposa. Após o empate, por 1 a 1, diante do Fluminense, em jogo valido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, o comandante celeste deu sua posição quanto a esse novo formato adotado por ele devido às circunstâncias do elenco. “Nós temos que nos acostumar a ter mais do que onze titulares”, afirmou.

Com essa situação, o importante se torna o padrão de jogo adotado pela equipe e a forma como ela vai se comportar de acordo com cada peça em campo. É essa filosofia adotada por Mano para que o time alcance maturidade e tenha boas atuações. “Nós temos que ter uma ideia de equipe, uma maneira de jogar e ir rodando alguns jogadores dentro dessa maneira para a equipe ter entrosamento”, explicou.

Um bom elenco é primordial na tarefa de manter a equipe competitiva em um campeonato tão disputado como o Brasileirão. Nesse quesito, o Cruzeiro tem esse luxo. Como no futebol a qualidade está diretamente ligada ao dinheiro, podemos considerar o elenco celeste recheado de bons jogadores. Segundo o site Transfermarkt, especializado em estatísticas e finanças do futebol, a Raposa tem hoje o segundo plantel com maior valor de mercado no Brasil.

O treinador celeste citou os jogadores que tem no meio-campo para argumentar sobre a qualidade do time e sua importância para preencher as lacunas quando um deles não está apto. “A equipe vem jogando bem com várias formações. Eu não posso reclamar de perder Ariel e escalar o Lucas Silva ou tirar Henrique e colocar Hudson. São jogadores de alto nível para quando a gente precisar, eles estarem à disposição”, disse.

O próximo compromisso da Raposa pela competição nacional será neste domingo (23), às 16h, diante do Avaí, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC. Três atletas se juntam à equipe: Manoel e De Arrascaeta, que estavam fora por contusão, e Rafael Sóbis, que cumpriu suspensão. Entretanto, Alisson, que ficou no banco diante do Tricolor carioca, é dúvida.

“Aqueles jogadores que tiverem risco maior devido ao desgaste, nós não os levaremos e eles voltam para Belo Horizonte. Se levarmos, vamos utilizar apenas uma parte dos 90 minutos. Temos o reforço de três jogadores que já estão no Rio e treinam conosco. Vamos tomar as decisões, provavelmente Alisson não vai para Florianópolis”, revelou.

O lateral-direito Ezequiel, que nem sequer pisou em campo nessa quinta-feira, está suspenso do próximo jogo. O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo enquanto fazia o aquecimento no final da segunda etapa. Ele estava sem o colete, que é obrigatório para os reservas da equipe e foi advertido pelo quarto árbitro.