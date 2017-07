Após erros recorrentes, Bruno Vicintin demonstra insatisfação com arbitragem

Foto: Divulgação/Cruzeiro

O vice-presidente de futebol Bruno Vicintin, dirigente do Cruzeiro, comentou sobre a arbitragem em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (24), na Toca da Raposa II. O dirigente demonstrou insatisfação com alguns erros recorrentes em partidas da equipe celeste.

"Venho em nome do Cruzeiro Esporte Clube manifestar a nossa insatisfação com a sequência de erros que vem acontecendo e que prejudicam, e muito, o Cruzeiro. Ontem nós pedimos a CBF uma reunião com o coronel Marinho e hoje, eles acompanharam o sorteio da arbitragem para o jogo da Copa do Brasil. O Cruzeiro considera que nos últimos dois jogos, nós fomos prejudicados. No lance contra o Fluminense, a gente acredita que não houve caos e se houve, foi fora da área. A gente estava vencendo o jogo e depois do pênalti, o Fluminense cresceu no jogo, já que estava jogando em casa. No jogo de ontem, tiveram três pênaltis não marcados a favor do Cruzeiro", avaliou.

O dirigente celeste destacou a importância da próxima partida contra o Palmeiras, às 21h45, no Mineirão, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil e pediu atenção ao Coronel Marinho, chefe de arbitragem da CBF.

"Na quarta-feira temos um jogo importantíssimo contra o atual campeão brasileiro e já fomos prejudicados no primeiro jogo, onde o terceiro gol do Palmeiras foi irregular. A gente veio de uma classificação contra o São Paulo na Copa do Brasil, onde o segundo gol deles no Mineirão também foi irregular e poderia ter nos tirado a classificação. Nós viemos de uma sequência de erros nos dois campeonatos que vem prejudicando muito o Cruzeiro e procuramos o Coronel Marinho para demonstrar nossa preocupação e pedir atenção", disse.

Questionado sobre a arbitragem da próxima partida, Vicintin deu um voto de confiança para o árbitro Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, que comandará o quinteto responsável pelo duelo da Raposa com o clube paulista na quarta.

"É um árbitro muito bom, é jovem, mas é muito bom. Se eu não me engano foi ele que apitou a partida contra o São Paulo e que validou o gol irregular e também tem um histórico de uma final de Copa do Brasil entre Palmeiras e Coritiba, onde ele não deu um pênalti a favor do Coritiba, porém historicamente na carreira dele é um bom árbitro e a gente confia que esses erros ficaram para trás e que ele vai fazer uma boa arbitragem no próximo jogo", concluiu.