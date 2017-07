Duelo de Palestras no Mineirão: Cruzeiro e Palmeiras decidem vaga para a semifinal da Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Jogo de volta pelas quartas de finais da Copa do Brasil, a ser realizada no Mineirão, em Belo Horizonte.

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO).

Pelo jogo de volta da Copa do Brasil, o Cruzeiro recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (26), no Mineirão, às 21h45. A partida na capital paulista terminou empatada em 3 a 3, e por isso a Raposa tem a vantagem de jogar por empate de até dois gols. A arbitragem será de Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado pelos árbitros Bruno Raphael Pires (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO).

A equipe celeste vem de derrota para o Avaí no Campeonato Brasileiro. Vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Bruno Vicintin reclamou publicamente da arbitragem e deu um voto de confiança para o árbitro da partida. A Raposa está em nono lugar na tabela de classificação, com 22 pontos.

Por outro lado, o Palmeiras venceu a última partida contra o Sport, fora de casa. Após início conturbado no campeonato, o Verdão é o quinto colocado no Brasileirão, com 26 pontos.

Com casa cheia, Cruzeiro chega forte para partida contra Palmeiras

Sassá, camisa 99 da Raposa, não foi inscrito na Copa da Brasil (Foto: Mauricio Farias/Light Press/Cruzeiro)

A equipe do técnico Mano Menezes ganhou um reforço para a próxima partida. O meia-atacante Alisson, poupado por conta de um desgaste muscular, foi relacionado e ainda existe a possibilidade do retorno do lateral-direito Ezequiel, que está em tratamento de pubalgia crônica.

Para avançar de fase, a Raposa joga por um empate de até dois gols para ir à semifinal. Até o momento, foi divulgada uma parcial de 40.360 torcedores garantidos para a partida desta quarta-feira (26). O treinador Mano Menezes enalteceu a força do Palmeiras.

“Quarta-feira é um jogo de Copa do Brasil, o adversário é extraordinário, é o clube que mais investiu. Nós vamos enfrentar uma potência e o Cruzeiro vai estar forte para decidir o jogo dentro do campo”, garantiu.

O técnico celeste relacionou 22 atletas para o confronto, e a novidade ficou com Rafinha, que estava no departamento médico desde o início de julho. As baixas por questões burocráticas são Sassá e Rafael Marques, que chegaram ao clube mineiro após o fim do período de inscrições para a competição e, por isso, não foram inscritos.

O Cruzeiro deve ir a campo com: Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Elber (Arrascaeta), Thiago Neves e Alisson; Rafael Sobis.

Confira a lista dos jogadores relacionados:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa e Lennon

Zagueiros: Arthur, Léo, Manoel e Murilo

Meio-campistas: Ariel Cabral, De Arrascaeta, Elber, Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Nonoca, Rafinha e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Rafael Sóbis, e Raniel

Com reforços, Verdão precisa vencer para continuar na competição

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

Já em Belo Horizonte, o Palmeiras ganhou reforços de jogadores que não vinham sendo utilizados nos últimos jogos. O volante Felipe Melo, o meia Alejandro Guerra e o lateral-direito Fabiano viajaram junto da delegação na tarde desta segunda-feira (24).

Felipe Melo e Guerra foram poupados nas últimas duas partidas para recuperarem a forma física. Já o lateral-direito Fabiano estava se recuperando de uma cirurgia dentária realizada há dez dias.

Apesar dos reforços, Cuca perdeu uma peça importante para a partida da próxima quarta-feira (26). Autor do gol de empate em São Paulo, o atacante Willian teve lesão muscular na coxa esquerda detectada e foi vetado por seis semanas.

O treinador alviverde citou uma 'partida perfeita' para conseguir superar a Raposa no Mineirão. “Quem foi preservado vai estar em boa condição. Teremos de ser solidários, guerreiros e precisaremos de um desempenho quase perfeito para vencer e passar adiante na Copa do Brasil”, avaliou.

A equipe titular do Palmeiras nesta noite provavelmente terá: Jailson; Jean, Mina, Edu Dracena e Egídio; Tchê Tchê, Thiago Santos e Zé Roberto (Felipe Melo); Roger Guedes, Guerra (Borja) e Dudu.