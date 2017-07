Henrique prega sintonia entre torcida e Cruzeiro pelo avanço: "Unir forças com o torcedor"

Henrique em ação nos treinamentos na Toca da Raposa (Foto: Alisson Guimarães/Cruzeiro)

Esta quarta-feira (26) será de fortes emoções para o Cruzeiro, no Mineirão. O duelo da vez vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil e o adversário é duríssimo: o atual campeão brasileiro Palmeiras. No jogo de ida pelas quartas, as equipes empataram em 3 a 3.

A equipe celeste tem a vantagem de empate com até dois gols para garantir a classificação. Porém, conta com um ingrediente que promete ajudar a não deixar o placar ficar no zero. A torcida celeste comprou cerca de 40 mil ingressos e a tendência é de que haja festa no jogo que começa às 21h45.

Para o capitão do time, Henrique, a união entre jogadores, comissão técnica e torcedores é imprescindível na busca do objetivo. "Teremos o apoio do nosso torcedor, o que é importante. Vamos unir nossas forças com o torcedor para fazer um excelente jogo e passar para a próxima fase, que é o nosso objetivo. É assim que vamos encarar, assim que vamos para o jogo. Sabemos da importância dessa competição. O Cruzeiro tem um histórico nela. Vamos fortes, confiantes e buscando nossos objetivos que são as conquistas”, ressaltou o volante.

O camisa 8 ainda destacou que é necessário ter equilíbrio e foco no confronto para que aconteça a vitória: "Dentro das quatro linhas, tudo pode acontecer. Mas, vamos fazer um jogo equilibrado, fazer o nosso melhor contra o Palmeiras. Sabemos que é uma partida de duas grandes equipes. Vamos fazer nosso melhor para conseguir o resultado e a classificação”, destacou o meio-campista.