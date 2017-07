Classificado, Mano Menezes elogia seus comandados: "Mentalidade vencedora"

Google Plus

Foto: Geraldo Bubniak/Light Press/Cruzeiro

Na noite desta quarta-feira (26), Cruzeiro e Palmeiras se enfrentaram pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. Em casa, a Raposa empatou por 1 a 1 e avançou às semifinais da competição. Keno abriu o placar, mas Diogo Barbosa diminuiu já no final do jogo e garantiu a classificação celeste para a próxima fase. Em entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes comentou sobre o jogo.

"O que me deixa contente é que o Cruzeiro soube se comportar em jogos grandes como esse. A equipe [Palmeiras] tem um poder de criação muito grande, mas o Cruzeiro soube se defender. Sofremos o gol numa falha nossa, num rebote, mas faz parte, acontece. O torcedor nos ajudou muito e a gente precisa desse comportamento até o fim, a superação vem porque o torcedor nos empurra até o final", disse.

Esperando a definição do adversário das semifinais, o treinador elogiou seus comandados. "Eu diria que com qualquer formação que jogarmos hoje, nós temos condições de fazer bons jogos. A mentalidade vencedora já foi introduzida na nossa equipe", concluiu.

O próximo adversário da Raposa na Copa do Brasil será definido do confronto entre Grêmio e Atlético-PR. Em vantagem, o Tricolor gaúcho entra em campo contra o Furacão nesta quinta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada.

O Cruzeiro voltará em campo no próximo domingo (30), às 19h, para enfrentar o Vitória no Mineirão, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.