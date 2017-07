Jogadores do Cruzeiro comemoram classificação “justa” na Copa do Brasil

Jogadores comemoram muito a classificação. (Foto: Agência i7/Mineirão)

Depois de uma partida difícil diante do Palmeiras, nesta quarta-feira (26), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, os jogadores do Cruzeiro comemoraram a classificação para as semifinais da competição. A Raposa tinha a vantagem, por ter empatado a primeira partida em São Paulo por 3 a 3, mas teve que correr atrás do prejuízo já que o alviverde abriu o placar no Mineirão. Keno marcou para os paulistas, e Diogo Barbosa deixou tudo igual.

Elber, que mais uma vez foi titular, falou do duelo e admitiu que o time jogou com a classificação. “Acho que controlamos bem desde o inicio do jogo, no meu ponto de vista fizemos um grande jogo. Merecemos essa classificação, já que jogamos com a classificação embaixo do braço e agora vamos comemorar aproveitar, para depois estar focado para pegar quem seja na final” , disse o jovem.

Elber e Egídio travaram um grande duelo durante a partida (Foto:Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Indo para a outra ponta do ataque celeste, Alisson enalteceu o grupo mas também exaltou o apoio vindo das arquibancadas do Mineirão, dos quase 45 mil torcedores presentes.

"Cruzeiro e Palmeiras é sempre um grande espetáculo, hoje foi a prova disso mais uma vez. Saímos atrás no placar, mas acho que já merecíamos estar há frente do placar. Infelizmente não conseguimos, mas o mérito da reação é de todo mundo. Não só nosso, dos jogadores e comissão técnica, mas é dos torcedores também. Mesmo tomando o gol, eles nos apoiaram, nos empurraram. Essa é a cara do Cruzeiro! E agora é descansar e mudar o foco, pois já tem outro jogo muito difícil contra o Vitória pelo brasileirão" , afirmou.

Rafael Sobis afirmou que não seria justo o Cruzeiro não sair classificado do Mineirão (Foto:Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Completando o ataque, Rafael Sobis disse que a classificação celeste foi merecida: “Foi merecido, foi merecido. Dois jogos muito difíceis, contra uma equipe que valoriza muito a nossa vitória. Passar por esse confronto não era fácil, mas somos merecedores principalmente pelo que fizemos aqui hoje, não seria justo sermos eliminados. Futebol não tem muita justiça, mas não seria legal perder após ter controlado o jogo e com um gol despretensioso, uma bola desviada”, finalizou o jogador.