Mano Menezes exalta jogadores e torcida pela classificação do Cruzeiro

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Foi um jogo sofrido, disputado, como todos aqueles que caracterizaram as partidas entre Cruzeiro e Palmeiras, uma verdadeira rivalidade. O time celeste estava perdendo por 1 a 0, sendo eliminado, mas empatou ao 40 minutos do segundo tempo, garantindo a vaga para a semifinal da Copa do Brasil.

Sobre a partida contra o Palmeiras, o técnico Mano Menezes relatou que já imaginava a dificuldade que teria durante a partida, mas exaltou a sobriedade do time, que permitiu aos jogadores buscarem o resultado que precisavam para obter a classificação.

"Pensávamos em um grande, com alto grau de dificuldade, que o jogo de hoje teria uma intensidade do tamanho dos dois clubes, e o que me deixa muito contente é que o Cruzeiro soube se comportar num jogo grande como este. Soube propor, se defender, pois jogos grandes são assim, e proporcionou poucas ações ofensivas ao Palmeiras. Sofremos um gol numa saída de bola errada, num chute de rebote numa bola parada. Tivemos força, o torcedor nos ajudou muito, temos que elogiar a torcida, pois precisamos dela até o fim, e assim vem a superação. Fomos felizes, fizemos o gol de empate e passamos", declarou.

Apesar de estar há quatro jogos do pentacampeonato da Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes colocou os pés no chão e evitou falar sobre favoritismo. Ainda aproveitou para passar um breve recado aos gremistas, adversários na semifinal da Copa do Brasil de 2016, dizendo que "é a vez do Cruzeiro" se classificar.

"O título só pode disputar quem está na final, né? Então, nós somos um postulante a uma vaga na decisão. Vamos pegar o Grêmio, o mesmo adversário que encaramos no ano passado, mas acho que agora é a nossa vez. Eles têm que se preocupar com a Libertadores. E após o que aconteceu em 2016, sabemos o que não podemos deixar acontecer. Vamos buscar a classificação primeiro para depois pensar no título", ressaltou.

Por fim, Mano Menezes exaltou o compromisso do torcedor cruzeirense junto ao time e deixou o recado dizendo que a torcida é o grande fator pelo qual os atletas e a comissão técnica trabalham.

"A coisa mais bonita no jogo é ver o torcedor nos recebendo sempre com carinho, e vindo em um público tão grande como veio hoje. Esta é a razão pela qual nós trabalhamos. Temos o lado profissional, todos queremos vencer em nossas carreiras, mas o objetivo maior do time é a alegria do torcedor. Ainda estamos oscilando um pouco, porém, bem menos que antes", afirmou.

"Acredito que a última equipe nos dominou numa partida foi a Chapecoense, aqui no Mineirão, e depois disso jogamos bem, mas os resultados não vinham. Procuramos uma constância, e esta campanha é que traz o torcedor para o nosso lado. Agora, os próximos dois jogos que teremos pela Copa do Brasil, um deles será na nossa casa, e o torcedor já sabe que se ele estiver ao nosso lado, nós chegaremos onde a gente quer", finalizou.