Diogo Barbosa, herói do Cruzeiro, brinca com gol: "Sabia que ia acontecer"

Comemoração de Diogo Barbosa e Lucas Romero após o gol da classificação (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

O futebol teve mais uma de suas noites improváveis e inesquecíveis - e o inusitado desta vez aconteceu no Mineirão. Diogo Barbosa, acostumado a dar assistências a gols de atacantes, foi o herói da oportunidade. O Cruzeiro perdia o jogo e a vaga para as semifinais da Copa do Brasil para o Palmeiras, que havia aberto o marcador com Keno, na segunda etapa. Mas o lateral-esquerdo celeste apareceu como elemento surpresa na área palmeirense e deixou a sua marca: 1 a 1, e o primeiro gol é para não esquecer.

Para o jogador celeste, que buscava o feito há algum tempo, a chance apareceria nesta quarta-feira (26). "Sabia que uma hora ia acontecer. Vinha chateado por não marcar, mas pude contribuir num momento importante. É intuição" , frisou Diogo.

O atleta ainda destacou a importância da classificação na competição nacional, da qual a Raposa é tetracampeã. "A gente sabia que ia ser muito doloroso sair daqui desclassificado, por tudo que fizemos no confronto, especialmente em São Paulo. Então, estou bastante feliz com o resultado", comentou.

Os mais de 44 mil torcedores que foram ao estádio e fizeram uma linda festa também foram lembrados por Diogo Barbosa. "É a classificação do jeito que o torcedor cruzeirense gosta. Na base da raça, da vontade e da superação. Obrigado, Nação Azul", finalizou Barbosa.

Agora, o Cruzeiro aguarda o seu adversário da próxima fase do torneio, que será conhecido nesta quinta (27), no duelo entre Atlético/PR e Grêmio, em Curitiba, às 21h45. Os gaúchos têm a vantagem por terem vencido a partida de ida, em Porto Alegre, por 4 a 0.