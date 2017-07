Zagueiro Murilo fala sobre chance de ser titular no Cruzeiro: "Agarrei com unhas e dentes"

Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro

O zagueiro Murilo concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (28) na Toca da Raposa ll. Com a lesão dos zagueiros Manoel e Dedé e também com a má fase de Kunty Caicedo, o jovem defensor da base teve a oportunidade de atuar pela equipe titular e se firmou na zaga celeste. Murilo falou do apoio que recebe dos companheiros dentro e fora das quatro linhas.

"O Léo vem sempre conversando comigo, dentro ou fora de campo. Quando a gente está dentro de campo ele sempre mantém a conversa, porque é preciso conversar e chamar a atenção quando necessário. O Manoel, que está indo para o banco na próxima partida, está sempre conversando comigo e falando os detalhes que preciso melhorar. Eu sempre venho observando e pegando o que eles querem passar para eu poder melhorar a cada jogo", disse.

O jovem ainda tem poucas partidas no profissional, são nove duelos no Brasileirão e um pela Primeira Liga. Questionado, Murilo falou sobre a evolução do grupo nas últimas partidas e disse que trabalhou duro para se firmar como titular.

"Já vem de uma sequência muito boa de seis jogos, onde eu estou dando o meu melhor, assim como todos os meus companheiros. A gente vê a evolução no dia a dia e isso conta muito. Eu vim trabalhando o tempo todo, nunca pensei em ter logo a oportunidade [como titular], sempre tive a cabeça tranquila e fé em Deus porque sabia que essa hora viria no tempo certo. Eu estava preparado, sempre me dedicando ao máximo e quando veio [a oportunidade], agarrei com unhas e dentes", concluiu.

O Cruzeiro voltará a campo neste domingo (30), contra o Vitória, às 19h, no Mineirão, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.