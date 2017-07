Mano Menezes pode alterar Cruzeiro para jogo diante do Vitória

Foto: Washington Alves/Light Press

O Cruzeiro pode ter novidades na equipe titular para o confronto contra o Vitória, neste domingo (30), às 19h, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Visto que a equipe cruzeirense não vence há três jogos, o técnico Mano Menezes deve poupar alguns jogadores visando a reabilitação na competição. O meia e destaque da equipe, Thiago Neves, vem de uma sequência de nove jogos atuando como titular, e pode ser um dos preservados na partida.

Mano Menezes deseja que a equipe que entrar em campo no domingo mantenha o mesmo nível de concentração e motivação do duelo contra o Palmeiras, que classificou o Cruzeiro para as semifinais da Copa do Brasil.

"Este é um ponto importante e objetivo. Sempre que se estabelece um alto nível de concentração, o jogo seguinte tem que ter o cuidado para não deixar cair, ou minimizar a queda se ocorrer. Não temos chave para ligar e desligar. A preocupação vem para um jogo que o torcedor vê que é mais facil, não vai em grande número para o estádio", ressaltou o treinador.

Em nono lugar na competição, o Cruzeiro precisa voltar a vencer para não se distanciar dos times que estão na ponta da tabela. Uma vitória diante do clube baiano, que ocupa a 19ª posição, e vem de quatro derrotas seguidas, é vista como fundamental para a recuperação do clube mineiro. Ainda assim, Mano Menezes ressalta que será um confronto que requer muita concentração dos jogadores.

"A atenção é a mesma. Não podemos confundir colocação com um jogo. Colocação é o que fizemos agora. Estamos vindo de uma derrota para o Avaí. E o Avaí vinha de uma vitória em Porto Alegre sobre o Grêmio. Vitoria acaba de trocar o técnico. Tem a motivação natural da troca e consequências disso. Independentemente do Vitória, o Cruzeiro tem que fazer um grande jogo para vencer", concluiu.

No treino matinal deste sábado (29), o elenco cruzeirense fez apenas um treino recreativo, sem deixar pistas do provável time para o jogo de amanhã. Os meias Arrascaeta, Alisson e o lateral Ezequiel não participaram do treino e fizeram trabalhos físicos na academia do clube.