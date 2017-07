Arrascaeta sofre estresse na tíbia e desfalca Cruzeiro por dez semanas

Após dois jogos, meia volta ao departamento médico, agora por causa de um estresse na tíbia (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Má notícia para o técnico Mano Menezes e para torcedor do Cruzeiro. Destaque do time no primeiro semestre do ano, o uruguaio De Arrascaeta voltou a ser baixa na equipe mineira. O jogador fez um exame de ressonância magnética que constatou uma reação por estresse na tíbia. De acordo com os médicos do clube, o meia perderá as próximas dez semanas.

"O meia (Arrascaeta) queixou-se de dor na perna esquerda e fez exame de ressonância magnética, que constatou uma reação por estresse na tíbia. O atleta já iniciou o tratamento e, de acordo com o departamento médico do Cruzeiro, deverá ficar afastado das atividades por cerca de dez semanas para a recuperação", destacou o clube.

Arrascaeta, que não vinha tendo sequência no time devido a essas lesões, voltou a jogar por poucos minutos nas duas últimas partidas do Cruzeiro. No final de maio, o meia sofreu uma torção no joelho direito e a previsão inicial era de voltar a jogar somente em dois meses. Devido à ótima evolução, o jogador teve seu retorno antecipado e atuou por cerca de 35 minutos no jogo contra o Avaí.

Diante do Palmeiras, no meio da semana, o camisa 10 também entrou no segundo tempo e participou do empate que rendeu a classificação celeste à semifinal da Copa do Brasil. Mas após essa partida, mais uma vez, Arrascaeta se lesionou.

O atleta jogou alguns minutos diante do Palmeiras na última quarta-feira (26) (Foto:Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Até aqui, nesta temporada, Arrascaeta realizou 26 jogos com a camisa do Cruzeiro, sendo 23 deles na condição de titular. Além disso, o meia anotou seis gols e distribuiu quatro assistências. Com a nova lesão, o uruguaio deve perder a fase final da Copa do Brasil e, se conseguir se condicionar, deverá voltar nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

A confirmação da nova lesão do meia irritou os torcedores nas redes sociais. No twitter, torcedores “destacaram” a ineficiência do departamento médico do clube, lembrando casos recentes como o do atacante Judivan, do lateral-direito Ezequiel e do zagueiro Dedé. Alguns mais exaltados chegaram a chamar o DM do clube de “açougue” e de o “pior DM do Brasil”.

Torcedora ficou indignada com a notícia da lesão do camisa 10 do Cruzeiro (Foto: Reprodução/Twitter)

Sem Arrascaeta, o Cruzeiro divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Vitória. As novidades são Sassá e Rafael Marques, atletas que não podem vestir as cores celestes na Copa do Brasil por questões de regulamento.

Jogadores relacionados para a partida contra o Vitória

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan e Diogo Barbosa

Zagueiros: Arthur, Léo, Manoel e Murilo Cerqueira

Meio-campistas: Ariel Cabral, Elber, Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Nonoca, Rafinha e Thiago Neves

Atacantes: Rafael Marques, Rafael Sobis, Raniel e Sassá