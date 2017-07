Jogo Cruzeiro vs Vitória no Campeonato Brasileiro AO VIVO e online

Dewson Fernando Freitas será o árbitro da partida. Os auxiliares serão Helcio Araújo Neves e Jose Ricardo Guimarães Coimbra, todos eles do estado do Pará.

Um dos principais nomes do Vitória, Kieza segue sendo o principal desfalque do clube. No clássico contra o Bahia no mês de junho, K9 lesionou o ombro e teve de submeter-se a uma operação. O atacante ainda ficará no estaleiro por mais um mês.

O técnico Mano Menezes não poderá contar com o uruguaio De Arrascaeta. O meia queixou-se de dor na perna esquerda e fez exame de ressonância magnética, que constatou uma reação por estresse na tíbia. O clube lançou uma nota explicando. "O meia (Arrascaeta) queixou-se de dor na perna esquerda e fez exame de ressonância magnética, que constatou uma reação por estresse na tíbia. O atleta já iniciou o tratamento e, de acordo com o departamento médico do Cruzeiro, deverá ficar afastado das atividades por cerca de dez semanas para a recuperação".

Relacionados:

Goleiros: Caique e Fernando Miguel;

Laterais: Patric, Juninho e Caique Sá;

Zagueiros: Ramon, Bruno, Wallace, Kanu e Renê Santos;

Volantes: Fillipe Soutto e Uillian Correia;

Meias: Yago, Carlos Eduardo, Cleiton Xavier e Danilinho;

Atacantes: André Lima, Neilton, David e Santiago Tréllez.

O clube baiano também divulgou os relacionados para a partida. O lateral Juninho e o meia Danilinho estão entre os 20 nomes.

Relacionados:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan e Diogo Barbosa

Zagueiros: Arthur, Léo, Manoel e Murilo Cerqueira

Meio-campistas: Ariel Cabral, Elber, Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Nonoca, Rafinha e Thiago Neves

Atacantes: Rafael Marques, Rafael Sobis, Raniel e Sassá

A comissão técnica do Cruzeiro Esporte Clube divulgou a lista dos jogadores relacionados para o confronto com o Vitória, que será disputado no domingo, às 19h, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades na convocação são os atacantes Sassá e Rafael Marques, que não enfrentaram o Palmeiras na última quarta-feira porque foram contratados pela Raposa após o encerramento do período de inscrições de jogadores para a Copa do Brasil.

Já o Vitória vive incômoda situação. A equipe é a vice-lanterna da competição com apenas 12 pontos ganhos em 16 jogos disputados.

O Cruzeiro vem de classificação para a semifinal da Copa do Brasil com o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, na noite da última quarta-feira (26). O time cinco estrelas busca a sétima vitória no Brasileiro, a quinta como mandante, para manter a ascensão na temporada e se aproximar de vez, ou até mesmo entrar, na zona de classificação à Copa Libertadores da América de 2018.

As equipes entrarão em campo para o duelo que começa às 19h. A partida será realizada no Mineirão.

Boa noite leitor que acompanha a VAVEL Brasil. A partir de agora você fica ligado na continuação da 17° rodada do Campeonato Brasileiro com Cruzeiro e Vitória.