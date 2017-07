Mano Menezes lamenta possível nova lesão de Manoel: "Traz uma tristeza profunda ao técnico"

Mano pode ficar sem Manoel novamente (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O empate amargo do Cruzeiro com o Vitória, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, não foi o único ingrediente indigesto para o torcedor cruzeirense. O meia-atacante Elber e o zagueiro Manoel saíram lesionados da partida, ainda no primeiro tempo. O primeiro celeste sofreu uma forte pancada na cabeça, mas, segundo o departamento médico do clube, não deve ser problema para a sequência da competição.

A preocupação maior fica por conta do defensor, que voltava de um longo período sem atuar e reclamou de dores no pé esquerdo, o mesmo da última lesão. Segundo o técnico Mano Menezes, existe a chateação com a situação, mas o time não pode abaixar a cabeça. "Não desanima, porque não pode desanimar, mas não tenha dúvida que traz uma tristeza profunda ao técnico, ao grupo", lamentou o treinador.

A ideia do comandante era também dar rodagem aos jogadores de defesa. "A ideia era rodar. No próximo jogo eu ia tirar o Léo, para fazer a mesma coisa. Isso cria uma dificuldade, porque, na Copa do Brasil temos dois centrais [Léo e Murilo]. Hoje, se tiver que entrar um jogador, vai ter que entrar o Arthur, que ainda não jogou. Essa era a preocupação, para a gente fazer o que fez com o Manoel. Achamos que no jogo da casa seria o mais correto, mas perdemos a ideia cedo", analisou.

Agora, o Cruzeiro enfrentará o Vasco, na próxima quinta-feira (3), às 20h, em Volta Redonda, visando quebrar o tabu de quatro jogos sem vitória no Brasileirão. O duelo será válido pela 18ª rodada do certame.