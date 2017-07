Após empate com o Vitória, Rafael Sóbis desmaia no vestiário do Cruzeiro

Sóbis não balança as redes há sete jogos (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O atacante Rafael Sóbis deu um susto na delegação do Cruzeiro após o empate sem gols diante do Vitória, no Mineirão, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que participou de 33 jogos dos 47 disputados pela equipe no ano, vem sofrendo devido ao alto desgaste físico. Por causa da grande sequência de jogos, o atacante tem apresentado um futebol abaixo do esperado, sendo alvo de críticas da torcida cruzeirense.

O meia Rafinha, que estava no vestiário na hora do desmaio, explicou o incidente e informou sobre o estado de saúde do atacante.

"O Sobis deu um susto na gente ali, o doutor estava no doping, tivemos que chamar ele ali na correria, porque o Sobis estava passando mal. A gente sabe que o jogo foi desgastante na quarta-feira, nosso time não conseguiu fazer o gol no início, e o desgaste vem mesmo, com a sequência pesada de jogos, foi só um susto mesmo, do cansaço. Está tudo bem com ele, amanhã já tem treino de manhã e temos que estar lá para trabalhar", explicou o treinador.

Diante do desempenho do jogador em campo, que não marca há sete jogos, o técnico Mano Menezes projeta trabalhar melhor a equipe para que Sóbis volte a ser um dos destaques do time.

"Penso que a dedicação do Sóbis é muito mais para equipe que por qualquer outra coisa. Na outra formação escolhida, ele é o homem mais adiantado. E, agora, já está encontrando dificuldade de jogar pelo lado. Mas nós temos que resolver isso, temos que trabalhar, temos o Rafinha de volta, é um jogador que é mais de lado que o Sóbis. Mas é um desafio a gente fazer todo mundo melhorar, como aconteceu com o Thiago Neves", comentou Mano.

O técnico Mano Menezes tem pouco tempo para trabalhar, já que o Cruzeiro voltará a campo na próxima quinta-feira, diante do Vasco, no Rio de Janeiro. O embate será válido pela 18ª rodada do Brasileirão.