Cruzeiro decide semifinal da Copa do Brasil em casa contra o Grêmio

Pentacampeão Grêmio decide na casa do tetracampeão Cruzeiro a semifinal da Copa do Brasil 2017 (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Em sorteio realizado na sede da CBF, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (31), foi definida a ordem dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Pelo segundo ano seguido, Cruzeiro e Grêmio irão se encontrar na semifinal.

No ano passado, as duas equipes com mais títulos da competição, também se encontraram e o lado gaúcho acabou levando a melhor. Vitória gremista no Mineirão por 2 a 0, e na volta em Porto Alegre empate por 0 a 0. Na sequência o tricolor gaúcho conquistou o quinto título da competição da sua história.

O sorteio foi realizado na sede da CBF no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca (Foto: Divulgação/CBF)

Na outra chave, Botafogo e Flamengo fazem o primeiro jogo no Nilton Santos. A segunda partida será no Ilha do Urubu, onde o time rubro-negro manda seus jogos. Além dos mandos, a CBF definiu as datas-base dos confrontos – mais para frente, local e horários serão divulgados: Botafogo e Grêmio recebem Flamengo e Cruzeiro, respectivamente, no dia 16 de agosto. A volta, na Ilha do Urubu e Mineirão, tem data marcada para o dia 23 do mesmo mês.

Sorteio definiu os mandos e as datas das partidas das semifinais. (Foto: Divulgação/CBF)

Único time desde o incio da competição, o Cruzeiro, a raposa eliminou nas oitavas de final a Chapecoense. Logo na sequência teve pela frente o Palmeiras, no clássico dos ex-Palestra Itália. No Allianz Parque, os dois times fizeram um jogão: o Cruzeiro abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas na segunda etapa tomou 3 gols e o jogo acabou em empate por 3 a 3. Na volta, no gigante da Pampulha, o alviverde saiu na frente, mas tomou o empate e acabou eliminado pelos comandados de Mano Menezes. Já o Grêmio chega à semifinal após ter vencido o Fluminense nas oitavas e o Atlético-PR nas quartas de final da competição.

Na semifinal da Copa do Brasil ainda existe o gol qualificado, mesmo no clássico entre Flamengo e Botafogo, já que a disputa não acontecerá em "campo neutro", como seria caso o Maracanã fosse o palco escolhido.