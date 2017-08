Saída de Ramón Ábila do Cruzeiro é confirmada e centroavante volta para futebol argentino

Querido pela torcida celeste, Ábila deixa o Cruzeiro após 60 jogos e 25 gols (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

A novela envolvendo a saída de Ramón Ábila do Cruzeiro, enfim, teve um desfecho. O atacante acertou nesta terça-feira (1º) a transferência para o Boca Juniors. Mas, antes de vestir a camisa do time xeneize, defenderá o Huracán por empréstimo. O acordo com o seu ex-clube foi confirmado pelo presidente Alejandro Nadur. Portanto, disputará 13 rodadas do Campeonato Argentino pela equipe de Parque Patrícios, indo depois para a Bombonera pelo restante do torneio.

A volta do jogador foi um acordo entre o seu antigo time e o Boca Juniors. Havia um impasse entre os clubes sobre uma cláusula existente no acordo entre Huracán e Cruzeiro. A minuta exigia que os mineiros adquirissem 50% dos direitos econômicos do atleta até dezembro de 2017 por 4 milhões de dólares, cerca de R$ 12,35 milhões. Para ficar com o centroavante a partir de janeiro de 2018, o Boca aceitou pagar US$ 1,5 milhão ao Huracán, R$ 4,63 milhões, referente a essa antiga dívida do Cruzeiro com o Huracán.

Ábila ficou marcado por entrar nos jogos e fazer gols que salvava o Cruzeiro. (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Em troca pela liberação de Ábila, o Cruzeiro recebeu o armador Alexis Messidoro, de 20 anos, por empréstimo de um ano e meio. O jovem já está treinando na Toca da Raposa e só espera o acerto entre Boca e Huracán para efetivar seu contrato com o clube celeste. Na manhã dessa terça-feira (1º), um suposto perfil do jogador no Facebook anunciou o retorno ao Huracán. Apesar da confirmação do fato ser oficial, a página é falsa. O Cruzeiro informou que desconhece a fan page.

Ramón Ábila chegou em BH em junho de 2016, quando o Cruzeiro adquiriu metade dos direitos do atacante argentino, de 27 anos, por US$ 3,82 milhões e ainda assumiu todas as taxas e impostos do negócio. A diretoria celeste pagou US$ 2,7 milhões, depositados em agosto, e ficou devendo US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 4,8 milhões, montante que deveria ter sido acertado inicialmente até 6 de dezembro. O jogador, que nunca foi titular absoluto do time de Mano Menezes, fez 60 jogos com a camisa do Cruzeiro e marcou 25 gols, uma média de 0,42 gols por jogo.