Em boa fase no Cruzeiro, Lucas Silva destaca importância de vitória contra Botafogo

Foto: Cristiane Mattos/Light Press/Cruzeiro

Atravessando bom momento na temporada, o volante Lucas Silva marcou presença em sete dos últimos oito jogos do Cruzeiro e foi destaque na partida contra o Vasco, na última quinta-feira (3), em Volta Redonda. Em entrevista coletiva, o camisa 16 afirmou estar mais confiante dentro de campo.

“Sequência e ritmo de jogo fazem com que o jogador tenha mais confiança, aprimore a parte técnica e a parte física e mostre seu melhor futebol. Você vai se sentindo mais leve, mais solto dentro de campo, e as coisas vão acontecendo mais naturalmente. Me senti muito bem na vitória sobre o Vasco, confiante. Aquele Lucas Silva de 2013 e 2014 que eu conheço muito bem e a torcida do Cruzeiro também”, disse.

Neste domingo (6), a Raposa vai receber o Botafogo, às 16h, no Mineirão. Lucas Silva falou sobre as dificuldades da partida e ressaltou a importância de conquistar os três pontos.

“Não podemos deixar escapar os três pontos neste final de semana, para o nosso intuito que é sempre estar brigando na parte de cima da tabela. O Botafogo é uma grande equipe e sempre difícil de enfrentar, mas ainda mais dentro de casa, pelos objetivos que temos, é vitória ou vitória”, concluiu.