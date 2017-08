Com novidades no time titular, Cruzeiro termina preparação para jogo contra o Botafogo

Jogadores finalizaram a preparação para o duelo contra o Botafogo (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Mano Menezes divulgou a lista de relacionados do Cruzeiro para o jogo diante do Botafogo, neste domingo, às 16h, no Mineirão, e confirmou ausências do zagueiro Manoel e do lateral-direito Ezequiel. Eles seguem poupados por motivos diferentes: o zagueiro com dores no pé, e o lateral em tratamento de uma pubalgia. Elber, com dores na coxa, não participou do treinamento em campo.

Na Toca da Raposa, Mano trabalhou os últimos detalhes do time e indicou o time que deve começar o confronto. Alisson, que ficou fora dos últimos dois jogos em função de um desgaste muscular, está entre os 11 iniciais do jogo deste domingo. “Estou mais descansado. Vinha sentido um desconforto na região do posterior, então preferi perder dois jogos”, justificou Alisson. O volante Nonoca, que será titular pela primeira vez no Brasileirão, foi outra novidade de Mano no treinamento deste sábado.

Alisson está de volta ao time após dois jogos. (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O time que esteve em campo contou com Fábio; Lucas Romero, Leo, Murilo e Diogo Barbosa; Nonoca, Lucas Silva, Rafinha e Thiago Neves; Alisson e Sassá. Na parte final do trabalho, Rafael Sobis entrou na vaga de Sassá. Henrique, Elber e Manoel ficaram na academia, mas somente foram poupados por precaução.

Já o volante Lucas Silva, que vem numa sequência de jogos no time titular, demonstrou muita confiança e disse que espera manter a evolução diante do Botafogo, para ajudar o time celeste a conquistar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro.

“Sequência e ritmo de jogo fazem com que o jogador tenha mais confiança, aprimore a parte técnica e a parte física e mostre seu melhor futebol. Você vai se sentindo mais leve, mais solto dentro de campo, e as coisas vão acontecendo mais naturalmente. Me senti muito bem na vitória sobre o Vasco, confiante. Aquele Lucas Silva de 2013 e 2014 que eu conheço muito bem e a torcida do Cruzeiro também”, disse ele.

Veja a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio, Lucão e Rafael

Lateral-direito: Lennon

Zagueiros: Arthur, Léo e Murilo Cerqueira

Laterais-esquerdos: Bryan e Diogo Barbosa

Volantes: Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Nonoca

Meias: Alisson, Elber, Rafinha, Robinho e Thiago Neves

Atacantes: Rafael Marques, Rafael Sobis, Raniel e Sassá