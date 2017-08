Thiago Neves destaca empenho do Cruzeiro, mas lamenta empate: "Chateado pelo resultado"

Google Plus

Thiago Neves em ação durante jogo contra o Botafogo (Foto:Washington Alves/Cruzeiro)

O Cruzeiro frustrou seu torcedor no Mineirão em mais uma oportunidade. Dessa vez, um novo empate: 0 a 0 com o Botafogo, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão, que encerrou o primeiro turno neste domingo (6).

O resultado, também, não foi bem aceito pelos jogadores da Raposa, que lamentaram o placar. O meio-campo Thiago Neves comentou a situação, que deixa os cruzeirenses em sétimo lugar na tabela de classificação, com 27 pontos, um baixo do Sport, o sexto colocado.

"Chateado pelo resultado, a gente tinha oportunidade para ficar em quinto e deixamos escapar. Pela qualidade do nosso time, temos que ser mais tranquilos perto do gol. Não adianta criar um monte de oportunidades e não fazer”, disse o camisa 30.

Ainda assim, o atleta ressaltou a dedicação do time e da torcida durante o jogo. "Mas valeu, a gente tentou o tempo inteiro, teve empenho de todo mundo, da torcida também, o tempo todo. Agora temos uma semana tranquila para trabalhar, para tentar ganhar em São Paulo os pontos que a gente perdeu hoje”, concluiu.

A equipe mineira enfrenta agora o São Paulo, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro, na capital paulista, no próximo domingo, às 11h.