Mais quatro! "Filho da casa", goleiro Rafael renova com Cruzeiro até 2021

Foto: Washington Alves/Cruzeiro

O goleiro Rafael teve seu vínculo renovado com o Cruzeiro por mais quatro anos. Revelado pela base celeste, o arqueiro da Raposa está no clube desde 2002, lugar onde permaneceu durante todo esse tempo. A alteração contratual do jogador do time mineiro tem agora o registro da renovação até 31 de dezembro de 2021.

Com o Cruzeiro, Rafael foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e do Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2007, estreando pela equipe profissional em 2008 - amistoso contra o América-MG. O goleiro já defendeu a camisa celeste em 87 jogos, tendo em 2016 e 2017 oportunidades mais densas para poder atuar.

O arqueiro titular da Raposa é Fábio, que defende a meta do clube desde 2005. No entanto, ele sofreu uma lesão no ano passado, e com isso Rafael assumiu a titularidade da equipe, virando o ano à frente da meta da Raposa. Com a recuperação de Fábio, o camisa 12 do time mineiro voltou para o banco, já não disputando o Campeonato Brasileiro.

Número de jogos oficiais do goleiro Rafael pelo time profissional do Cruzeiro:

2010: 2 jogos

2011: 5 jogos

2012: 2 jogos

2013: 4 jogos

2014: 1 jogo

2015: 4 jogos

2016: 25 jogos

2017: 25 jogos