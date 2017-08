Hudson é liberado pelo departamento médico do Cruzeiro e vira opção contra São Paulo

Foto: Washington Alves/Cruzeiro

O treino da manhã desta quarta-feira (9) contou com novidades no Cruzeiro. O volante Hudson foi liberado pelo departamento médico, e o argentino Messidoro participou dos treinamentos pela primeira vez. Por outro lado, o zagueiro Dedé ficará afastado das atividades em campo por tempo indeterminado.

+ Sem evolução no tratamento do edema ósseo, Dedé é afastado no Cruzeiro

Machucado há um mês, Hudson ficará a disposição de Mano Menezes no próximo jogo. O jogador se lesionou na vitória contra o Palmeiras, por 3 a 1, no Mineirão. A Raposa está se preparando para enfrentar o São Paulo no domingo (13), às 11h, no Morumbi.

O argentino Alexis Messidoro participou do primeiro treinamento com a camisa celeste. Apesar de treinar com o grupo, o Cruzeiro espera as documentações do jogador para oficializá-lo. Messidoro assinou seu contrato no dia 21 de julho e ficará na Raposa por empréstimo de uma temporada.

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro decidiu afastar Dedé das atividades físicas por tempo indeterminado. Após exames, um edema ósseo no joelho esquerdo foi confirmado e o defensor ficará afastado para se recuperar.