Jovem zagueiro Arthur assina primeiro contrato profissional com o Cruzeiro

Jogador já treinou com os profissionais na Toca da Raposa II (Foto:Fotos: Angel Drumond/Cruzeiro)

O jovem zagueiro Arthur já é um profissional do futebol. O Cruzeiro anunciou nessa quinta-feira (10) que o novo compromisso do defensor vai até dezembro de 2020 e garantiu a ele um reajuste de salário. O jogador, de 18 anos, integra o elenco principal e já treinou com os profissionais na Toca da Raposa II. Ele declarou que está realizando o maior sonho de sua vida e que ser chamado por Mano Menezes foi uma grande surpresa, tanto para ele quanto para os familiares.

"Meu sonho era chegar onde estou, sempre sonhei com esse momento. Quando fui chamado, nem acreditei, liguei para os meus pais. Estou completando 18 anos, isso é um grande presente. Jogava numa escolinha do Cruzeiro que tem lá no meu bairro, no Horto. Estava com 10 anos, e foi lá que tudo começou, era atacante. Até que o treinador me mudou para zagueiro devido a minha estatura. Vim em uma trajetória boa, com treinadores da base que me capacitaram mesmo. Sempre na base do Cruzeiro, cheguei no pré-infantil e sou da base até hoje", disse o defensor.

Arthur assinou o novo contrato junto com o pai e o diretor da base cruzeirense Eduardo Freeland. (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Nascido em 17 de junho de 1999, o garoto mede 1,88m e é mais alto que quase todos os defensores do grupo cruzeirense e vem treinando com o time principal frequentemente. Ele ainda não estreou pelo time principal e tem que ganhar a concorrência Léo, Manoel, Digão e Murilo, além de Dedé, que está parado por tempo indeterminado. Mas já é opção de zaga no banco de reservas, pela lesão de o do zagueiro Dedé, sua inspiração nos profissionais.

"Me inspiro no Dedé, sempre vi ele jogando, desde pequeno, sou torcedor do Cruzeiro e sempre gostei do modo como ele atua pelo Clube. Dedé para mim é o cara, na seleção, tudo. Ele é um zagueirão. O próprio Murilo, tento aprender o máximo com ele também", finalizou.

A extensão contratual acontece dois dias após a Raposa renovar com o goleiro Rafael.