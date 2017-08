Meia Messidoro é apresentado no Cruzeiro

Google Plus

Foto: Alisson Guimarães/Cruzeiro

Envolvido na negociação que envolvia o atacante Ramon Ábila, o meia Alexis Messidoro foi apresentado hoje, pela manhã, na Toca da Raposa 2. Jogador ficará no clube celeste até o final do ano que vem cedido pelo Boca Juniors-ARG.

No Cruzeiro há alguns dias apenas fazendo trabalhos na academia, pois seu vínculo com o time celeste não havia sido oficializado, Messidoro fez seu primeiro coletivo na última quinta-feira. O meia, que demonstrou muita timidez na apresentação, ressaltou sua alegria em jogar em Belo Horizonte.

"Estou muito contente, é um clube muito grande. Espero contribuir ao máximo possível para o time conseguir bons resultados", e ainda acrescentou descrevendo suas principais características. "Na verdade, minhas características são de fazer jogar a equipe e de ajudar a defender", explicou.

Sobre quando poderá jogar, Messidoro demonstrou cautela e jogou a responsabilidade para o técnico Mano Menezes. O meia não atua desde julho, quando encerrou sua participação no Campeonato Boliviano.

"Quem tem que dizer é o técnico. Vou dar o melhor de mim em cada atividade e vou esperar a oportunidade", finalizou.

O técnico Mano Menezes também foi reticente ao falar da presença de Messidoro nos compromissos do Cruzeiro. O argumento é o fato de o meia estar sem jogar há um bom tempo e ainda iniciar suas atividades no campo da Toca da Raposa 2.

"Vamos esperar ter uma condição de campo um pouquinho melhor. Em função de não estar oficial ainda, não havíamos levado ele em campo ainda. Graças a Deus deu tudo certo. A partir de agora treina com o grupo e vamos aguardar", explicou.

Ainda que se preocupe com a parte física de Messidoro, Mano Menezes já tem o jogador a disposição, visto que o meia teve sua inscrição publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, ontem, no final da tarde.