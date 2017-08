Mano sinaliza possível estreia do zagueiro Digão contra o São Paulo

Foto: Washington Alves/Light Press

O treinador Mano Menezes confirmou, nesta sexta, o time que entrará em campo domingo, para o confronto diante do São Paulo, no Morumbi, às 11h. São várias as mudanças na equipe, Rafael volta ao gol, Ezequiel e Hudson voltam de contusão e serão utilizados, mas a novidade mesmo é a estréia do zagueiro Digão, que treinou entre os titulares durante a semana. Digão foi contratado em julho junto ao Al Sharjah e não atua desde maio. Ainda sim, o técnico fez mistério quanto a sua escalação

“Digão apresentou bom desempenho e estará relacionado para o jogo de domingo”, disse Mano Menezes.

Mirando o confronto diante do Grêmio, na próxima quarta-feira, pelas semi finais da Copa do Brasil, Mano Menezes decidiu poupar alguns jogadores. A equipe que treinou nesta sexta-feira teve Rafael; Ezequiel, Léo, Digão e Bryan; Hudson, Nonoca, Robinho e Alisson; Rafael Sóbis e Sassá.

Mano analisou o confronto contra a equipe paulista, que luta para sair da zona de rebaixamento. Uma vitória cruzeirense pode colocar o time na zona de classificação para a Libertadores.

“Será mais um jogo difícil, inicio do returno. Jogo com característica diferente. Pensamos em fazer um bom jogo, fazer um segundo turno melhor do que o primeiro. Estamos pensando em trabalhar com outras oportunidades. Vamos alternar os jogadores por questões óbvias. A sequência exige isso. Temos um jogo de semifinal na quarta que vem. Os jogadores vêm de um desgaste que temos que cuidar, já que exames diagnosticaram isso”, frisou Mano.

O Cruzeiro ocupa a 7ª colocação, com 27 pontos, apenas um ponto atrás do Sport, último colocado no G6. Já o São Paulo amarga a 17ª colocação, com 19 pontos e vem de duas derrotas seguidas.