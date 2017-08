Confiante, Mano Menezes acredita em grande jogo do Cruzeiro contra Grêmio pela Copa do Brasil

Foto: Rudy Trindade/ThemaPress/Light Press/Cruzeiro

Na tarde desta terça-feira (15), o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva antes do treino fechado do Cruzeiro no Estádio Beira-Rio. A equipe celestes já está concentrada em terras gaúchas para o confronto desta quarta diante do Grêmio, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Confiante, o treinador disse que acredita em seus comandados.

"Sabemos que vamos encontrar uma grande equipe. Só temos dois caminhos: ou a gente senta e chora, ou a gente enfrenta. E o Cruzeiro tem time para enfrentar. Nós sabemos que podemos fazer um grande jogo aqui", disse.

Na última edição da Copa do Brasil, a Raposa também encarou o Grêmio nas semifinais do torneio e foi eliminado após uma derrota dentro de casa e um empate na Arena do Grêmio. Mano Menezes ressaltou o quanto o Cruzeiro está mais preparado para enfrentar o tricolor gaúcho.

"O Cruzeiro está mais preparado em relação à semifinal do ano passado. Sabemos que mata mata é diferente. Podem acontecer coisas diferentes, mas vamos tentar passar pelo Grêmio, que é o nosso objetivo", comentou.

Em relação à escalação inicial, Mano Menezes ainda não decidiu quais jogadores estarão em campo no início de partida. "Não tem muita dúvida na escalação. Ou vai Elber ou Robinho. Ou Hudson ou vai Lucas", concluiu.

O Cruzeiro enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira (16), às 21h45, na Arena do Grêmio, pela primeira partida das semifinais da Copa do Brasil.