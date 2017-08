Ex-presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella sinaliza candidatura à presidência do Conselho

O Senador, que teve o nome envolvido no escândalo da JBS, desistiu da pré-candidatura à presidência, e agora vai concorrer ao Conselho (Foto: Divulgação)

Antes postulante às eleições presidenciais do Cruzeiro, que acontecem em outubro deste ano, o senador Zezé Perrella publicou um vídeo direcionado aos conselheiros do clube celeste, informando suas intenções de retornar à Raposa, agora em outro cargo. O ex-presidente cruzeirense irá concorrer ao cargo de chefe do Conselho Deliberativo do clube.

“Resolvi atender a um chamado dos amigos da nossa chapa Tríplice Coroa, que me fizeram um apelo, de ser candidato à presidência do Conselho. Após conversar com meus familiares, resolvi atender esse chamamento. Creio que ser presidente do Cruzeiro requer muito sacrifício, mas no Conselho poderei contribuir bastante. Espero que o Sérgio Rodrigues, nosso candidato, vença, e que possamos ajudar o Cruzeiro”, afirmou Perrella.

Perrella chegou a ser pré-candidato ao cargo de mandatário do clube celeste. Mas, após ter o nome envolvido no escândalo de corrupção do grupo JBS, desistiu da corrida presidencial da Raposa. Ele agora faz parte da chapa "Tríplice Coroa", que tem o advogado Sério Santos Rodrigues como líder e candidato a suceder Gilvan de Pinho Tavares na presidência da Raposa.

"Entendo eu que a condição de presidente do Cruzeiro, um executivo, requer muito tempo e sacrifício. Mas na condição de presidente do Conselho, eu posso ajudar o nosso querido Sérgio Rodrigues - e tenho certeza que ganharemos essa eleição - a ajudar a administrar o Cruzeiro. Contribuirei em tudo que for possível, com nossa experiência no futebol. Sérgio será um grande gestor, montaremos uma grande equipe para o Cruzeiro reconquiste aqueles títulos que tantos esperamos", afirmou.

Atualmente senador, Zezé quer voltar ao Cruzeiro (Foto: Divulgação)

O senador completou a mensagem aos sócios assim: “O fato de terem assinado com outra chapa, ou deixado de assinar, não tem nenhum valor neste momento. Assinaturas podem ser substituídas a qualquer tempo e hora. E nós contamos com você para a eleição do Sérgio, para a nossa eleição. E poderão contar comigo para a eleição de vocês. Não precisamos pegar assinatura de ninguém. A nossa chapa é essa e é ela que iremos prestigiar", disse.