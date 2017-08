Novidade: Messidoro aparece na lista de selecionados do Cruzeiro para jogo contra Sport

Foto: Cristiane Mattos/Light Press/Cruzeiro

O Cruzeiro entra em campo na tarde deste domingo (20), às 16h, no Mineirão, para mais uma partida do Campeonato Brasileiro 2017. Desta vez o rival é o Sport, pela 21ª rodada do torneio. Com foco na decisão pela semifinal da Copa do Brasil, que acontece no meio da semana, é natural que a Raposa vá a campo com um time alternativo. Uma das novidades na lista de relacionados é o recém-chegado Alexis Messidoro.

O meia argentino, que chegou ao clube, por empréstimo, envolvido na negociação do atacante Ramón Ábila com o Boca Juniors-ARG, está pela primeira vez na lista dos selecionados pelo técnico Mano Menezes. Entretanto, ele inicia a partida no banco celeste. Por outro lado, o Cruzeiro tem dois desfalques certos. Expulsos na última partida, diante do São Paulo, o atacante Rafael Sóbis e o zagueiro Digão cumprem suspensão.

Outra ausência confirmada é do meia Lucas Romero, que vem cumprindo a função de lateral-direito. O jogador foi substituído no início do segundo tempo da partida diante do Grêmio, no meio da semana, reclamando de dores. Exames não constataram lesão, porém ele foi poupado visando a volta da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. Para seu lugar, Mano Menezes conta com Ezequiel e Lennon, jogadores de ofício da posição.

Cruzeiro e Sport estão colados na tabela de classificação. A Raposa ocupa a nona posição, com 27 pontos, e está há dois jogos sem vencer. No duelo contra o Tricolor Paulista, no último domingo (13), foi derrotada por 3 a 2. O Rubro-negro, por sua vez, empatou sem gols em casa, diante da Ponte Preta, e está há três rodadas sem conquistar três pontos. O Leão da Ilha está na sexta colocação e soma 29 pontos.

O provável time titular celeste será composto por Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Bryan; Nonoca, Hudson e Robinho; Élber, Rafinha e Sassá.

Confira a lista completa de relacionados pela comissão técnica cruzeirense:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael;

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon;

Zagueiros: Arthur, Léo e Murilo;

Meio-campistas: Elber, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Messidoro, Nonoca, Rafinha, Robinho e Thiago Neves;

Atacantes: Alisson, Raniel e Sassá.