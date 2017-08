Mano destaca triunfo do Cruzeiro no Brasileirão: "Importante justamente por entrar no G-6"

Mano Menezes em coletiva após vitória sobre o Sport neste domingo (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

O Cruzeiro conquistou neste domingo (20) um resultado imprescindível na luta por uma vaga na Copa Libertadores de 2018. A equipe celeste venceu o Sport por 2 a 0 no Mineirão, com gols de Sassá e Raniel, chegando à sexta posição do Campeonato Brasileiro.

A Raposa não encontrou jogo fácil, o time pernambucano criou oportunidades e deu muito trabalho para os comandados de Mano Menezes. No entanto, os mais de 10 mil torcedores presentes no Gigante da Pampulha empurraram a Raposa para a vitória, em duelo válido pela 21ª rodada do certame nacional.

Em entrevista coletiva pós-jogo, Mano ressaltou o empenho e dedicação de seus jogadores. "Foi um jogo difícil, contra um adversário difícil, que arrisca bastante, que ataca muito. E o Cruzeiro também atacou, tivemos duas bolas no travessão, uma chance boa com o Thiago Neves no fim do primeiro tempo. Isso nos deixa feliz, a decisão foi acertada. O time vinha jogando bem em casa e não estava fazendo os três pontos. Importante justamente para entrar nesse G-6, ficar perto da turma da frente, bom até psicologicamente” , analisou.

O treinador projetou o próximo confronto do Cruzeiro, na quarta-feira (23), contra o Grêmio, em partida que vale vaga nas finais da Copa do Brasil. “Vamos com o nosso torcedor. Quarta-feira é o dia dele. Sinalizei a eles que precisamos do Mineirão lotado. A gente precisa muito do nosso torcedor. Só com ele podemos tentar até o final vencer o Grêmio, que é um grande aniversário”, convocou.

Os mineiros estão em desvantagem: precisam vencer os gaúchos por dois ou mais gols de diferença. Um novo 1 a 0 leva a disputa aos pênaltis. O jogão começa às 21h45.