Cruzeiro vence Grêmio nos pênaltis e vai à decisão da Copa do Brasil

O Cruzeiro vai em busca de sua quinta conquista de Copa do Brasil! Na noite dessa quarta-feira (23), a Raposa bateu o Grêmio, no Mineirão, pelo jogo de volta da semifinal da competição. No tempo normal, o time celeste marcou 1 a 0, com Hudson, levando a partida às cobranças de pênaltis – na ida, em Porto Alegre, o Imortal ganhou pelo mesmo placar. Fábio pegou o pênalti de Luan, e Thiago Neves converteu por último, classificando os mineiros.

O Cruzeiro enfrentará o Flamengo na grande decisão. O Urubu passou pelo Botafogo para chegar à final.

As finais serão realizadas nos dias 7 e 27 de setembro. Os mandos de campo serão sorteados nesta quinta-feira (24), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Confira o lance a lance do jogo:

Hudson e Diogo Barbosa celebram, juntos, o gol do Cruzeiro (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

Torcida do Cruzeiro explode no Mineirão!! É festa azul em BH!

É GOL DO CRUZEIRO! CLASSIFICADO PARA FINAL DA COPA DO BRASIL!

Thiago Neves vai bater pelo Cruzeiro! Se fizer, o Cruzeiro se classifica

Fábio defende para o Cruzeiro!

Luan vai para a cobrador pelo Grêmio

Raniel faz para o Cruzeiro. 2x2

Raniel é o cobrador do Cruzeiro!

Artur faz para o Grêmio. 2x1

Artur vai para cobrança pelo Grêmio

Grohe defende novamente. A decisão continua 1x1

O zagueiro Murilo é o terceiro batedor do Cruzeiro.

Everton chuta no travessão do goleiro Fábio!

Everton é o terceiro batedor do Grêmio!

Groche defende o pênalti de Robinho! Continua empatada a decisão

Robinho o segundo batedor pelo Cruzeiro!

Edilson bate na trave!! Grêmio perde o pênalti

Edilson o segundo batedor do Grêmio

Sóbis faz para o time mineiro. A decisão nos pênaltis: 1x1

Rafael Sóbis é o primeiro cobrador pelo lado do Cruzeiro! Grohe no Gol

Fernandinho faz para o Grêmio!

Fernandinho o primeiro cobrador pelo lado gaúcho! Fábio no gol do Cruzeiro!

Grêmio baterá o primeiro pênalti

Vamos aos pênaltis!!

Público Presente: 55.227 Público Pagante: 50.243 Renda: R$ 1.730.781,00

48' FIM DE JOGO! Cruzeiro 1 x 0 Grêmio

46' Luan cobrou a falta, mas a bola fica tranquila para o goleiro Fábio

46' Falta lateral para o Grêmio.

45' O juiz marca mais 3 minutos de acréscimo.

43' Thiago Neves cobra, mas vai na barreira.

41' Falta perigosa para o Cruzeiro.

40' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai Hudson e entra Rafael Sóbis

40' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai Bressan (machucado) e entra Bruno Rodrigo

37' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai Ramiro e entra Fernandinho

35' AMARELOU CRUZEIRO! Hudson

33' Robinho faz lançamento para Arrascaeta, mas vai direto para fora

31' Arrascaeta cruza. E bola passa por todo mundo, mas teve um desvio que evita o toque de Thiago Neves

30' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai Alisson e entra Arrascaeta

28' Bressan cai no gramado com dores na coxa esquerda

27' Diogo Barbosa dá dois cortes em Ramiro, mas, na hora do cruzamento, manda em cima de Bressan

24' Luan cai perto da área do Cruzeiro, mas o juiz manda seguir o jogo.

20' Henrique tenta sair com a bola, mas Luan comete falta

17' Thiago Neves cobra escanteio e Raniel dá um voleio. Mas sai por cima do gol de Grohe

16' AMARELOU GRÊMIO! Cartão para Edilson

16' Alisson tenta jogada pela lateral, mas sofre falta

12' Hudson toca para Thiago Neves, mas o meia sofre falta

11' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai Lucas Barrios e entra Everton

07' GOOOL DO CRUZEIRO!! Thiago Neves cobra escanteio e Hudson cabeceia abrindo o placar para o time celeste!

07' Alisson cruza para Robinho. Bressan chega antes e corta. Escanteio!

04' Escanteio cobrado, Hudson desvia, mas Grohe fica com a bola.

04' Raniel toca para Thiago Neves, chutou, mas a bola desviou na zaga do Grêmio. Escanteio

02' Hudson tenta jogada, mas sofre falta de Ramiro

00' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai Elber e entra Raniel

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Cruzeiro 0 x 0 Grêmio

45' Juiz indica mais +1 de acréscimo.

41' Na batida da falta por Thiago Neves, Marcelo Grohe espalma a bola. Lateral para o Cruzeiro

39' Falta perigosa à favor do Cruzeiro

39' AMARELOU GRÊMIO! Bruno Cortez

38' Michel tenta o lançamento para Barrios, mas Fábio chega primeiro na bola.

35' AMARELOU GRÊMIO! Lucas Barrios

34' Thiago Neves recebe na área e tenta o chute, mas sem espaço e chute pra fora.

32' UUUHHH!! Robinho descola belo lançamento e Alisson completa de cabeça. Marcelo Grohe pega firme

29' Luan cobra escanteio, mas sem perigo na área cruzeirense.

29' Ramiro faz tabela com Luan e tenta o cruzamento, mas Léo corta. Escanteio para o Grêmio

27' AMARELOU CRUZEIRO! Thiago Neves

25' Cortez recebe na esquerda e surpreende chute ao gol do goleiro Fábio. Mas é só tiro de meta para o Cruzeiro

23' Thiago Neves joga na área a bola, Grohe sai do gol e fica com a bola

21' Luan toca para Pedro Rocha, que cruza, mas Léo afasta

20' Hudson divide com Bressan e cai, mas o árbitro sinaliza que houve nada

16' AMARELOU CRUZEIRO! Diogo Barbosa!

15' Thiago Neves tenta passe para Elber, mas sem sucesso. Lateral para o Grêmio

12' UUUHH!! Thiago Neves chuta forte de fora da área, a bola desvia e quase entra.

07' Hudson arrisca de fora da área, mas Grohe fica com a bola

06' Na cobrança, Fábio fica tranquilo com a bola

06' Escanteio para o Grêmio. Luan na cobrança!

05' FÁÁÁBIO!!! Luan toca para Barrios, o atacante entra de cara com o goleiro cruzeirense, mas Fábio foi espetacular e defendeu!

04' Mais uma falta em cima do jogador gremista. Agora cometida pelo Hudson

03' Luan tenta sair com a bola, mas, mais uma vez, é derrubado. Agora por Thiago Neves

02' Luan prende a bola no meio-campo. Henrique chega e faz falta

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro todo de branco e o Grêmio com seu uniforme tradicional!

Hino nacional sendo executado

Torcida do Cruzeiro faz um espetáculo nas arquibancadas do Mineirão

Cruzeiro e Grêmio em campo!!

Torcida do Cruzeiro promete um belo mosaico na entrada do time.

Times voltam aos vestiários!

Jogadores do Cruzeiro no gramado

Arbitragem também dentro de campo fazer o aquecimento

A equipe gaúcha faz aquecimento dentro do gramado.

Grêmio: Marcelo Grohe; Edilson, Bressan, Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Artur; Ramiro, Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios

Cruzeiro: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo, Diogo Barbosa; Henrique, Hudson; Robinho, Elber; Thiago Neves e Alisson

GRÊMIO ESCALADO!

CRUZEIRO ESCALADO!

Torcida cruzeirense chegando aos poucos no Mineirão! Daqui a pouco começa a decisão #CruzeiroVAVEL

Arbitragem para a partida Cruzeiro x Grêmio será o carioca Wagner do Nascimento Magalhães, pertencente ao quadro Fifa e filiado no Rio de Janeiro.

A provável escalação do Cruzeiro para a decisão deve ser: Fábio; Lucas Romero, Leo, Murilo e Diogo Barbosa; Hudson (Lucas Silva), Henrique e Robinho; Thiago Neves, Alisson e Rafael Sobis.

Já o técnico Mano Menezes teve boas notícias vindo do Departamento Médico. Arrascaeta recuperou da lesão na tíbia da perna esquerda, foi relacionado e deve ficar no banco de reservas. Lucas Romero, que estava com dores no tornozelo direito, também foi convocado

A provável escalação do tricolor gaúcho deve ser: Marcelo Grohe; Edílson, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Maicon (Arthur), Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

O técnico Renato Gaúcho não relevou a equipe titular para decisão de quarta-feira (23), mas é certo que não contará com com o zagueiro Pedro Geromel, lesionado.

O Cruzeiro também teve o apoio da sua torcida. Os jogadores estiveram com os torcedores os atletas Henrique, Robinho, Thiago Neves, Lucas Romero, Léo e Rafael, que agradeceram pelo apoio e prometeram grande empenho da equipe na busca pela classificação. o goleiro Fábio parabenizou e agradeceu ao apoio que o torcedor celeste tem dedicado ao time nos últimos dias. "Isso só confirma o que todos já esperavamos do nosso torcedor, em termos de nos passar confiança, lotar o Mineirão. Já tínhamos dado entrevistas depois do jogo com o Grêmio, citando que com certeza nosso torcedor estaria presente fazendo uma grande festa, nos ajudando em busca do resultado."

O Grêmio desembarcou hoje (22) na capital mineira e teve o apoio da torcida na chegada do hotel. O jogador Bruno Cortez concedeu entrevista na entrada do hotel para imprensa. "Mais um jogo importante, decisivo, o professor Renato pediu para a gente esquecer a vantagem que nós temos e focar nesse jogo. Vai ser um jogo muito difícil, mas a equipe está preparada."

Até o momento, mais de 50 mil torcedores garantiram presença na decisão.

Para avançar à final, o Cruzeiro precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso repita o placar do jogo de ida (1 a 0), a vaga será decidida nas penalidades máximas.

Na primeira partida de decisão, na Arena do Grêmio, o time gaúcho saiu em vantagem. Com placar de 1 a 0, com gol marcado por Barrios. O time tricolor joga pelo empate.

Cruzeiro x Grêmio ao vivo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mineirão, pelas semifinais da Copa do Brasil 2017