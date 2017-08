Jogo Cruzeiro x Grêmio AO VIVO hoje na Copa do Brasil 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Cruzeiro x Grêmio ao vivo valendo pela semifinal da Copa do Brasil 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Arbitragem para a partida Cruzeiro x Grêmio será o carioca Wagner do Nascimento Magalhães, pertencente ao quadro Fifa e filiado no Rio de Janeiro.

A provável escalação do Cruzeiro para a decisão deve ser: Fábio; Lucas Romero, Leo, Murilo e Diogo Barbosa; Hudson (Lucas Silva), Henrique e Robinho; Thiago Neves, Alisson e Rafael Sobis.

Já o técnico Mano Menezes teve boas notícias vindo do Departamento Médico. Arrascaeta recuperou da lesão na tíbia da perna esquerda, foi relacionado e deve ficar no banco de reservas. Lucas Romero, que estava com dores no tornozelo direito, também foi convocado

A provável escalação do tricolor gaúcho deve ser: Marcelo Grohe; Edílson, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Maicon (Arthur), Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

O técnico Renato Gaúcho não relevou a equipe titular para decisão de quarta-feira (23), mas é certo que não contará com com o zagueiro Pedro Geromel, lesionado.

O Cruzeiro também teve o apoio da sua torcida. Os jogadores estiveram com os torcedores os atletas Henrique, Robinho, Thiago Neves, Lucas Romero, Léo e Rafael, que agradeceram pelo apoio e prometeram grande empenho da equipe na busca pela classificação. o goleiro Fábio parabenizou e agradeceu ao apoio que o torcedor celeste tem dedicado ao time nos últimos dias. "Isso só confirma o que todos já esperavamos do nosso torcedor, em termos de nos passar confiança, lotar o Mineirão. Já tínhamos dado entrevistas depois do jogo com o Grêmio, citando que com certeza nosso torcedor estaria presente fazendo uma grande festa, nos ajudando em busca do resultado."

O Grêmio desembarcou hoje (22) na capital mineira e teve o apoio da torcida na chegada do hotel. O jogador Bruno Cortez concedeu entrevista na entrada do hotel para imprensa. "Mais um jogo importante, decisivo, o professor Renato pediu para a gente esquecer a vantagem que nós temos e focar nesse jogo. Vai ser um jogo muito difícil, mas a equipe está preparada."

Até o momento, mais de 50 mil torcedores garantiram presença na decisão.

Para avançar à final, o Cruzeiro precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso repita o placar do jogo de ida (1 a 0), a vaga será decidida nas penalidades máximas.

Na primeira partida de decisão, na Arena do Grêmio, o time gaúcho saiu em vantagem. Com placar de 1x0, com gol marcado por Barrios. O time tricolor joga pelo empate.

Cruzeiro x Grêmio ao vivo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mineirão, pelas semifinais da Copa do Brasil 2017