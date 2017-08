Com novidades, Mano Menezes fecha preparação para confronto contra Grêmio

Foto: Washington Alves/Light Press

O Cruzeiro vai com força máxima para o duelo contra o Grêmio, segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. As novidades ficaram por conta do volante Lucas Romero, que sofreu uma torção no tornozelo direito na primeira partida e precisou ser substituído, e do uruguaio Arrascaeta, que se recuperou de uma reação por estresse na tíbia da perna esquerda, diagnosticada no final de julho. A recuperação do camisa 10 cruzeirense surpreendeu a todos, já que a previsão de volta era de no mínimo dez semanas.

Precisando da vitória, o técnico Mano Menezes conta com a maioria dos atletas à disposição. O treinador pode optar em escalar Ezequiel na lateral-direita e Lucas Romero no meio de campo, formando dupla de volantes com Henrique. Além disso, ganha força no banco de reservas, já que Arrascaeta tem condições de atuar pelo menos 30 minutos.

O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar sem depender dos pênaltis.

Confira a lista dos jogadores relacionados para a partida:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Zagueiros: Arthur, Léo e Murilo

Laterais: Ezequiel, Lennon (direitos), Bryan e Diogo Barbosa (esquerdos)

Meio-campistas: Arrascaeta, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Nonoca, Rafinha, Robinho e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Raniel e Rafael Sóbis