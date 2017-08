Jogo Chapecoense x Cruzeiro AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro Sub-20 2017

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 2ª RODADA DA SEGUNDA FASE DO CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20, SENDO REALIZADO NA ARENA CONDÁ, EM CHAPECÓ, SANTA CATARINA, ÀS 18H30.

Cruzeiro: GABRIEL; LUCAS, EDU, GUSTAVO E VICTOR LUIZ; MÁRCIO ADRIANO, VANDER, NICKSON E THONNY; JONATA E JUNINHO. TÉCNICO: EMERSON ÁVILA.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Chapecoense x Cruzeiro ao vivo no Arena Condá, valendo pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 18:30h, aqui na VAVEL Brasil.

A arbitragem da partida será do catarinense Ramon Abatti Abel, que terá auxílio dos também catarinenses Gianlucca Perrone de Vasconcelos e Diego Leonel Félix



A provável escalação da Chape deverá ser: Tiepo; Busanello, Hiago e Igor; Wellisol, Japa, Ned e Bruno da Silva; Perroti, Regis e Lima. Técnico: Rodrigo Casarin

A provável escalação do Cruzeiro deverá ser: Gabriel; Lucas, Edu, Gustavo e Victor Luiz; Márcio Adriano, Vander, Nickson e Thonny; Jonata e Juninho. TÉCNICO: Emerson Ávila.

A Chapecoense, que fez a segunda melhor campanha da primeira fase, vem de uma derrota na primeira rodada para o Fluminense, pelo placar de 1x0. Com isso, a responsabilidade do Verdão do Oeste para o confronto de hoje aumente ainda mais.

Já o Cruzeiro, começou com o pé direito a segunda fase da competição. Após vencer o São Paulo, a Raposa busca agora um triunfo fora de casa.

Começa na Arena Condá!

0' Quase gol do Cruzeiro! Com menos de um minuto de jogo, o goleiro Tiepo faz a primeira grande defesa e salva o Verdão do Oeste.

5' Após dividida, entre Victor Luiz, Igor bota pela linha de fundo. Escanteio para o Cruzeiro.

6' Escanteio cobrado, Tiepo afasta de soco.

7' Mais uma vez Tiepo! Jonata finaliza duas vezes e o arqueiro do Verdão evita o gol.

8' Thonny puxava contra-ataque e foi parado com falta. Cruzeiro começa melhor em Chapecó.

11' Bruno da Silva é lançado sozinho, invade a área, mas finaliza mal. Tiro de meta para a Chape.

18' Com a Chapecoense se estabilizando defensivamente, Raposa tenta do meio de campo. A bola vai por cima do gol.

20' Welissol recua com pouca força e Tiepo é obrigado a sair do gol para afastar o perigo.

23' Escanteio para a Chapecoense.

23' Igor sobe mais alto que todo mundo, cabeceia para trás e ninguém aproveita. A bola sai pela linha lateral.

26' Chape melhora na partida e começa a apertar no campo de ataque.

30' Cruzeiro aperta, mas Igor aparece para afastar e mandar para fora.

31' Thonny faz bela jogada individual, dá caneta em adversário e é parado com falta no meio de campo.

34' GOOOL DO CRUZEIRO! Nickson recebe um ótimo lançamento de Jefferson, domina e chuta cruzado no canto esquerdo do goleiro Tiepo para abrir o placar na Arena Condá.

36' Chapecoense tenta responder com Bruno, que desce em velocidade, invade a área, mas é parado por Gustavo na hora da finalização.

39' Chapecoense tenta de longe, mas Gabriel manda para escanteio.

40' GOOOL DO CRUZEIRO! Nickson de novo! Marcelo recebe ótimo lançamento, dribla o adversário e enxerga Nickson, que novamente sozinho, ajeita e finaliza na saída de Tiepo.

43' Novamente a Chape tenta de longe. Japa arrisca, mas a bola passa longe da meta de Gabriel.

45' Três minutos de acréscimo nessa etapa inicial.

47' Bruno da Silva tenta chute de primeira da entrada da área, mas fura na finalização.

48' Lima chuta de longa distância, mas Gabriel pega sem dificuldades.

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Superior em campo, Cruzeiro vai batendo a Chape na Arena Condá por 2x0, com dois gols de Nickson.