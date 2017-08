Mano Menezes pode poupar titulares contra Santos, mas visa vaga no G-6 do Brasileiro

Mano Menezes deverá poupar titulares contra o Santos (Foto: Washington Aleves/Light Press/Cruzeiro)

Após a classificação para a final da Copa do Brasil, diante do Grêmio, o Cruzeiro voltará a campo no próximo domingo (27), contra o Santos, às 19h, em duelo no Mineirão, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes admitiu que deverá fazer algumas mudanças na equipe titular, poupando alguns jogadores.

"Vamos colocar todos que tiverem condições de jogar. Lá em São Paulo mexemos mais na equipe. Para este jogo pretendemos mexer menos", disse.

Depois de enfrentar o Santos, a Raposa terá um longo descanso no Brasileirão e só retorna no domingo (10), contra a Chapecoense, três dias depois do primeiro confronto da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Com a vitória sobre o Sport, o Cruzeiro assegurou a vaga no G-6 da tabela e quer ganhar novamente para continuar na zona de classificação para a Libertadores.

"Estamos mais tranquilos porque ganhamos do Sport em relação ao Campeonato Brasileiro. E a vitória sobre o Sport é que apontou uma melhor colocação para entrar entre os seis primeiros. Tínhamos deixado escapar duas oportunidades anteriores dentro de casa. É isso que volta a ser nossa realidade para o fim de semana contra o Santos", avaliou.

Para o duelo contra o Santos, Mano Menezes tem à disposição o zagueiro Digão, o meia Messidoro e o atacante Sassá. No treinamento desta sexta-feira (25), os atletas que atuaram mais de 45 minutos na partida contra o Grêmio fizeram atividades específicas na academia. O goleiro Fábio foi a campo com os demais colegas de posição para a realização de trabalhos. A preparação para a partida contra o Peixe termina neste sábado (26), às 10h, na Toca da Raposa II.