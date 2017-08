Com retornos de ausentes da Copa do Brasil, Cruzeiro relaciona atletas para duelo contra Santos

Impossibilitado de jogar a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, Sassá está de volta à equipe (Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro)

A classificação para a final da Copa do Brasil ainda está fresca na cabeça do Cruzeiro, mas as atenções do time celeste agora vão dar uma pausa no torneio nacional de mata-mata para focaram em outro, o de pontos corridos. Neste domingo (27), a Raposa recebe o Santos no Mineirão, jogo que integra a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Mano Menezes relacionou 22 jogadores para o confronto frente ao time santista, que é o terceiro colocado da tabela da competição, com 37 pontos. O Cruzeiro, por sua vez, aparece na sexta posição, com 30 pontos conquistados. O time celeste tem o retorno de alguns atletas que não estiveram com a equipe na última quarta (23), quando os mineiros eliminaram o Grêmio na semi da Copa do Brasil.

As voltas ficam por conta de Sassá, Messidoro e Digão, que não foram inscritos na competição de mata-mata. O atacante Rafael Marques também se enquadraria nessa questão, já que não contemplou o prazo de inscrições da equipe no torneio, mas sua ausência também se dá pela recuperação de uma cirurgia para a retirada de uma hérnia.

O zagueiro Digão não pôde ser relacionado para o último jogo do Cruzeiro no Brasileirão, contra o Sport, porque estava cumprindo suspensão automática - foi expulso no duelo frente ao São Paulo na rodada anterior, justamente em sua estreia. O defensor externou o desejo que jogar pela primeira vez em casa, já que a partida contra o São Paulo foi no Morumbi.

“Estou ansioso em poder encontrar a torcida no Mineirão, torcida maravilhosa, e se o professor optar por me escalar estou pronto para jogar e ajudar a equipe. O Santos é um time muito bom, muito leve, e merece muita atenção, mas nosso time também vem muito bem e tem tudo para fazer mais um grande jogo e conquistar outra vitória”, disse.

Alguns jogadores foram poupados pelo técnico Mano Menezes: o zagueiro Léo, os volantes Henrique e Lucas Romero e o atacante Alisson. Com exceção de Romero, os outros três estiveram no jogo do meio da semana contra os gremistas, e os quatro não foram relacionados para o duelo deste domingo.

Léo e Alisson são os jogadores que mais atuaram pelo clube em 2017 - 48 e 43 jogos, respectivamente. Henrique participou de 37 partidas da Raposa este ano, e Lucas Romero, volante que tem sido usado na lateral direita, segue tratando o tornozelo.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais-direitos: Ezequiel e Lennon

Zagueiros: Arthur, Digão e Murilo Cerqueira

Laterais-esquerdos: Bryan e Diogo Barbosa

Meio-campistas: Alex, De Arrascaeta, Elber, Hudson, Lucas Silva, Messidoro, Nonoca, Rafinha e Thiago Neves

Atacantes: Rafael Sobis, Raniel e Sassá