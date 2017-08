Lucas Silva analisa sua volta ao Brasil e revela sonho: “Quero chegar à Seleção”

O jogador vem jogando bem nas oportunidades dadas por Mano Menezes (Foto: Washington Alves/ Light Press)

Campeão brasileiro com o Cruzeiro, o volante Lucas Silva aos pouco vem voltando a ter espaço na Raposa. O jogador, que está emprestado pelo Real Madrid, voltou a mostrar, no empate com o Santos, pelo Brasileirão, por 1 a 1, um bom futebol. Em entrevista, o volante avaliou sua volta ao time mineiro como positiva e afirma que está se reencontrando com aquele jogador que chamou a atenção no bicampeonato brasileiro, em 2013 e 2014.

“Como toda vida, em todo lugar, vejo que é um processo. Dificilmente a gente muda ou transforma algo da noite pro dia. No início eu me vi readaptando ao futebol e ao Cruzeiro. No passar do tempo fui aprimorando a parte técnica, física e também uma coisa que é fundamental: ter sequência. Eu comecei a jogar e ter mais oportunidade, me soltei mais e me senti mais leve e solto no campo. Comecei a me ver melhor, a reencontrar aquele Lucas Silva de 2013 e 2014. E, como foi nos últimos jogos, tendo mais oportunidade e sequência é onde me vejo cada vez melhor e evoluindo.” disse.

Lucas Silva vem mostrando técnica e raça nos jogos que faz pelo Cruzeiro (Foto: Washington Alves/ Light Press)

Lucas, que assinou contrato por 18 meses, pensa no futuro em uma convocação para a Seleção Brasileira. “Meio difícil falar do futuro. Tenho grandes objetivos, um deles é retornar à Europa e também a seleção brasileira. Vejo também que o processo continua, ainda mais agora jogando e evoluindo. Quero sim chegar a Seleção. Tudo isso depende do meu momento no Cruzeiro, da minha fase agora. É o que eu disse: preciso aproveitar esses jogos, como foi o com o Santos, com passes e assistências. Daqui a pouco, se Deus quiser, sai um gol. Preciso evoluir e retomar meus objetivos” afirmou o jogador.

Titular na Primeira Liga

O meio-campista afirmou que os jogadores estão motivados para a disputa das quartas de final da Copa da Primeira Liga diante do Grêmio, nesta quarta, às 21h45, no estádio do Mineirão. Lucas Silva ressaltou que a competição é uma chance de o Cruzeiro mostrar a força de seu grupo.

"Afunila cada vez mais o calendário. Se a gente conquista a vitória na quarta, já tem jogo no fim de semana. E vejo que a gente vai demonstrar que o elenco do Cruzeiro é forte nesses momentos. Não sei se o Mano (Menezes, treinador) tem em mente poupar alguns jogadores ou não. Mas, nessa reta final, acho que todo mundo vai ter oportunidade, pelo desgaste dos jogos, dos confrontos decisivos. E o Cruzeiro vai muito forte em todas as competições", garantiu o volante.

Lucas disse que está recuperado do lance que o tirou do empate em 1 a 1 contra o Santos, no último domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, a poucos minutos do fim da partida - ele foi atingido por Alison, do Santos, com uma joelhada nas costelas.

"Está tranquilo. Aconteceu um lance que eu dominei a bola, escorreguei e, mesmo caído, consegui fazer um passe. Logo depois, o Alison chegou de carrinho, deu uma joelhada na minha costela e em seguida senti cãibra. Na hora, foi uma dor muito grande, não só na panturrilha, mas na costela, porque fiquei sem ar. Os médicos disseram que eu iria ser substituído, eu disse que queria continuar. Eles disseram que pelas condições eu estava bem cansado também", finalizou Lucas Silva.