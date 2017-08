Cruzeiro define preços dos ingressos para final da Copa do Brasil

Foto: Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro divulgou nesta manhã (29) os valores dos ingressos para a decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 27 de setembro, no Mineirão. Os bilhetes, inicialmente, serão disponibilizados apenas para os sócios do clube.

Os valores para a torcida cruzeirense custarão a partir de R$ 50. Diferente dos outros jogos, não será liberada a venda de ingressos extras para os setores, garantindo assim que todos os sócios tenham a oportunidade de garantir presença na final.

Ainda não há previsão do início das vendas para as duas partidas da final.

Confira os valores dos ingressos:

- Sócio Cruzeiro Sempre:

Amarelo Inferior: R$ 50

Laranja Inferior: R$ 50

Amarelo Superior: R$ 60

Laranja Superior: R$ 60

Vermelho Superior: R$ 100

Vermelho Inferior: R$ 125

Roxo Superior: R$ 150

- Sócio Papafilas:

Amarelo Inferior: R$ 90

Laranja Inferior: R$ 90

Amarelo Superior: R$ 108

Laranja Superior: R$ 108

Vermelho Superior: R$ 180

Vermelho Inferior: R$ 225

Roxo Superior: R$ 270

- Sócio Time do Povo e Bilheteria:

Amarelo Inferior: R$ 100

Laranja Inferior: R$ 100

Amarelo Superior: R$ 120

Laranja Superior: R$ 120

Vermelho Superior: R$ 200

Vermelho Inferior: R$ 250

Roxo Superior: R$ 300

Bilhetes para a torcida visitante:

Acesso pelo portão A:

R$ 300 (inteira) / R$ 150 (meia-entrada)