Arrascaeta e Sobis figuram entre relacionados do Cruzeiro em jogo contra Grêmio

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Cruzeiro e Grêmio protagonizam mais um jogo decisivo nesta quarta-feira (30), às 21h45, no Mineirão, em jogo válido pelas quartas de final da Primeira Liga. Se há uma semana a Raposa conquistou a vaga na final da Copa do Brasil, após empatar o confronto e superar o Tricolor Gaúcho nos pênaltis, a realidade dessa vez é diferente, uma vez que a decisão será em jogo único.

Para o duelo, o técnico Mano Menezes conta com os retornos do atacante Alisson e dos meio-campistas Robinho e Henrique. Ambos foram poupados na última partida da equipe pelo Campeonato Brasileiro, realizada no domingo (27), que terminou empatada, por 1 a 1, diante do Santos, no Mineirão.

Por outro lado, alguns atletas do time titular serão poupados visando a partida de ida da final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, no dia 7 de setembro (quinta-feira). Ficam de fora o goleiro Fábio, o zagueiro Leo, os volantes Hudson e Lucas Romero, além dos meias Elber e Thiago Neves.

A provável formação que inicia a partida diante do Grêmio será composta por Rafael; Lennon, Digão, Arthur e Bryan; Nonoca, Lucas Silva, Robinho e Arrascaeta; Rafael Sobis e Raniel (Sassá).

O vencedor deste confronto vai enfrentar Londrina ou Fluminense, que decidem vaga às 19h30, desta quarta-feira (30), no Estádio do Café. O jogo pela semifinal será neste próximo domingo (3), às 19h. Como o mando de campo é definido pelo critério de melhor campanha na primeira fase, caso o Cruzeiro passe, enfrentaria o Fluminense, em casa, ou o Londrina, fora.

Confira a lista de convocados para o jogo contra o Grêmio

Goleiros: Lucas França e Rafael;

Laterais: Bryan, Ezequiel, Lennon e Diogo Barbosa;

Zagueiros: Arthur, Digão e Murilo;

Meio-campistas: Alex, De Arrascaeta, Henrique, Lucas Silva, Messidoro, Nonoca, Rafinha e Robinho;

Atacantes: Alisson, Rafael Sóbis, Raniel e Sassá.