Jogo Cruzeiro x Grêmio AO VIVO hoje na Copa da Primeira Liga 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pelas quartas de final da Primeira Liga a ser disputada no Mineirão, às 21:45

Reservas em cena: O time do Grêmio ainda terá a presença de jogadores que vinham disputando a terceira divisão do futebol gaúcho, no time B, como o lateral-esquerdo Conrado, o volante Esperon e os meias Patrick e Jean Pyerre.

Mano faz mistério: O técnico Mano Menezes não confirmou o time do Cruzeiro que vai mandar a campo nesta quarta-feira, mas o que se sabe é que alguns titulares como Léo e Thiago Neves serão poupados.

Renato só pela tv: No Grêmio, a prioridade claramente não é a Primeira Liga, tanto é que nem mesmo o técnico Renato Gaúcho vai para Belo Horizonte. O treinador ficará em Porto Alegre comandando o time titulares e os reservas, enquanto apenas jogadores que não vem sendo aproveitados.

Revanche Tricolor? Na Copa do Brasil, a Raposa levou a melhor. Após perder por 1 a 0 na Arena do Grêmio, devolveu o placar em casa e se classificou na disputa de pênaltis para enfrentar o Flamengo na final.

Grêmio na Primeira Liga: O tricolor avançou como segundo colocado o Grupo B, com uma derrota por 2 a 0 para o líder Flamengo, uma vitória de 1 a 0 sobre o América-MG e um empate por 1 a 1 com o Ceará.

Cruzeiro na Primeira Liga: A raposa foi a primeira colocada do Grupo C, vencendo o rival Atlético-MG por 1 a 0, e a Chapecoense por 2 a 0, e empatando sem gols com o Joinville na rodada final.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Estaremos juntos para o jogo entre Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão, valendo pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga. A bola rola às 21h45. Fique conosco!