Matinê na Primeira Liga! Duelo entre Cruzeiro e Londrina tem horário alterado

O Cruzeiro bateu o Grêmio nas quartas da Primeira Liga (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

A partida entre Londrina e Cruzeiro pela semifinal da Copa da Primeira Liga, marcada para o próximo domingo (3), teve seu horário alterado. O jogo seria às 19h, mas vai começar mais cedo: 11h do mesmo dia. O duelo acontece no Estádio do Café, em Londrina, e, por ser único, dá ao seu vencedor acesso direto à decisão do torneio. Não há, portanto, jogo de volta.

A Raposa chegou à semifinal da Copa da Primeira Liga após bater o Grêmio por 2 a 0 na noite dessa quarta (30), com gols de Raniel e Arrascaeta, no Mineirão. Contra um time B do tricolor gaúcho, composto por muitos garotos do grupo de transição gremista, os mineiros arrancam seus dois tentos apenas no fim da partida, aos 43 e 47 minutos do segundo tempo.

Já o Londrina deixou pelo caminho o Fluminense na etapa, também em jogo único realizado nessa quarta. Os paranaenses receberam os cariocas no Estádio do Café, onde enfrentam agora o Cruzeiro, e conseguiram uma vitória por 2 a 0. Carlos Henrique foi o autor dos dois gols do Londrina, que eliminou um time misto do atual campeão do torneio.

Como fez uma campanha superior à realizada pelo time celeste na primeira fase da competição, o Londrina terá o mando de campo no jogo único de domingo. No Grupo D, os paranaenses somaram nove pontos, com três vitórias em três jogos, enquanto os mineiros encabeçaram o Grupo C com sete pontos - duas vitórias e um empate.

Semifinais

Jogo 1: Sábado (2), 19h

Atlético-MG x Paraná

Jogo 2: Domingo (3), 11h

Londrina x Cruzeiro

Final*

Domingo, (8 de outubro), 19h30

Vencedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 2

*O mando de campo da grande decisão será do time que tiver feito a melhor campanha na primeira fase. Com isso, caso seja finalista, o Londrina terá o mando, independente de quem enfrentar, uma vez que pontuou mais que Cruzeiro e Londrina. Se o Atlético avançar